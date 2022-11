Alarma en Brasil a días del arranque del Mundial Qatar 2022: Dani Alves le pegó una patada criminal a Pedro, que no pasó a mayores de milagro. Alves no solo forma parte del grupo que disputará el torneo, también podría ser titular, peleando su lugar ante Danilo, lateral derecho de la Juventus que no termina de convencer a los exigentes fanáticos brasileños.