Selección Argentina
Venezuela
AMISTOSO INTERNACIONAL

Con un gol de Lo Celso, la Selección Argentina le gana a Venezuela

Sin Lionel Messi, la Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido amistoso por la Fecha FIFA de octubre.

La Selección Argentina, sin Lionel Messi, enfrenta a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en el duelo correspondiente a un amistoso por la Fecha FIFA.

La Selección Argentina vs. Venezuela, por un amistoso internacional: en vivo

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

La Selección Argentina le gana 1-0 a Venezuela.

31' PT: Goooooool de Argentina

Giovani Lo Celso pone a Argentina 1 a 0 arriba en el marcador ante Venezuela.

4' PT: Lautaro Martínez se perdió el primero

Contreras desvíó por arriba del travesaño el pelotazo del delantero de la Selección Argentina.

Comenzó el partido

La Selección Argentina y Venezuela ya se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami

Homenaje: Argentina y Venezuela hicieron un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo

Los equipos ya están en el campo de juego

Formación de la Selección Argentina vs. Venezueala

Titulares

  • (23) Emiliano Martínez
  • (26) Nahuel Molina
  • (13) Cristian Romero
  • (6) Marcos Senesi
  • (3) Nicolás Tagliafico
  • (24) Enzo Fernández
  • (5) Leandro Paredes
  • (11) Giovani Lo Celso
  • (18) Nicolás Paz
  • (22) Lautaro Martínez
  • (9) Julián Álvarez

Suplentes

  • (1) Walter Benítez
  • (12) Gerónimo Rulli
  • (2) Leonardo Balerdi
  • (4) Gonzalo Montiel
  • (19) Nicolás Otamendi
  • (25) Lautaro Rivero
  • (7) Rodrigo De Paul
  • (14) Aníbal Moreno
  • (17) Giuliano Simeone
  • (20) Alexis Mac Allister
  • (15) Nicolás González
  • (16) José Manuel López

Entrenador: Lionel Scaloni

Formación de Venezuela vs. la Selección Argentina

Titulares

  • (1) José Contreras
  • (4) Jon Aramburu
  • (2) Nahuel Ferraresi
  • (5) Teo Quintero
  • (3) Alessandro Milani
  • (11) Juan Pablo Añor
  • (8) Cristian Cásseres Jr.
  • (10) Telasco Segovia
  • (17) Kervin Andrade
  • (9) Alejandro Marqués
  • (7) Gleiker Mendoza

Suplentes

  • (12) Cristopher Varela
  • (22) Joel Graterol
  • (6) Carlos Vivas
  • (13) Luis Balbo
  • (14) Ronald Hernández
  • (15) Jorge Yriarte
  • (16) Carlos Faya
  • (18) Wikelman Carmona
  • (20) Matías Lacava
  • (19) Kevin Kelsy
  • (21) Jesús Ramírez
  • (23) Jovanny Bolívar

Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo

