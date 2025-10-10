Con un gol de Lo Celso, la Selección Argentina le gana a Venezuela

La Selección Argentina, sin Lionel Messi, enfrenta a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en el duelo correspondiente a un amistoso por la Fecha FIFA.
FINAL DEL PRIMER TIEMPO
La Selección Argentina le gana 1-0 a Venezuela.
Sin Lionel Messi, la Selección Argentina se enfrenta a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido amistoso por la Fecha FIFA de octubre.
Foto: @Argentina
Foto: @Argentina
La Selección Argentina, sin Lionel Messi, enfrenta a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en el duelo correspondiente a un amistoso por la Fecha FIFA.
Titulares
Suplentes
Entrenador: Lionel Scaloni
Titulares
Suplentes
Entrenador: Oswaldo Vizcarrondo