Quién es Tori Penso, la árbitra que dirigirá a la Selección Argentina en el amistoso ante Venezuela

Su participación en el Mundial de Clubes 2025 también subrayó su estatus: fue la única mujer entre los 117 árbitros designados por la FIFA, consolidando su papel como referente en la inclusión femenina en el fútbol de elite.

Compañeros de profesión y entrenadores destacan el liderazgo y la autoridad de Penso. Su personalidad firme, su capacidad para mantener el diálogo y su manejo de situaciones de alta presión son factores que le permiten dirigir partidos internacionales con seguridad.

En diversas entrevistas, Penso ha enfatizado que la preparación física y mental es fundamental para sostener el nivel de exigencia internacional. “El arbitraje no solo se juega con las reglas, sino con la concentración y la confianza en cada decisión”, afirmó en una charla reciente.

Por qué su designación con Argentina es un hito

Dirigir a la Selección mayor de Argentina representa otro paso en su carrera ascendente y refuerza su condición de pionera. Cada partido internacional confirma que su nombre ya está escrito en la historia del arbitraje y que la inclusión de mujeres en los partidos de máxima exposición ya no es excepcional, sino un estándar en evolución.

La designación de Penso para el amistoso simboliza, además, un mensaje de igualdad y respeto en el fútbol masculino. Su presencia en el campo no solo asegura justicia deportiva, sino que también inspira a nuevas generaciones de árbitras a aspirar a la élite.

El camino hacia la élite del arbitraje

Desde su debut en la MLS hasta su participación en Mundiales y torneos de clubes, Tori Penso construyó una carrera basada en mérito, disciplina y resiliencia. Su historia demuestra que el talento y la preparación pueden superar barreras históricas y culturales, consolidándola como un referente para mujeres y hombres en el fútbol.

Su partido de esta noche será una nueva oportunidad para que el mundo observe su liderazgo y profesionalismo, mientras Argentina y Venezuela se enfrentan en Estados Unidos. La expectativa no está solo en el resultado del partido, sino también en la firmeza y autoridad con la que Penso impondrá justicia dentro del campo.