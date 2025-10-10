Messi baja ante Venezuela: cuál es el verdadero motivo de su ausencia

Quién reemplaza a Messi y cómo formaría Argentina ante Venezuela

Con Messi ausente, Scaloni aprovechará el amistoso para probar variantes, tal como él mismo aseguró: “Son partidos para probar y ver... me gustaría probar diferentes alternativas”.

La probable formación para enfrentar a la Vinotinto sería la siguiente:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Además de Messi, Franco Mastantuono tampoco estará disponible. El joven mediocampista del Real Madrid sufrió una sobrecarga muscular y fue desafectado de la gira, según informó la AFA.

Cómo afecta su ausencia al espectáculo en Miami

La ausencia de Messi genera cierta decepción en el público local, especialmente considerando que el partido se juega en Miami, su casa actual desde su llegada a Inter. Sin embargo, la decisión se entiende como una medida preventiva y estratégica, pensada para proteger al futbolista en un calendario cada vez más exigente.

Para Scaloni, la prioridad pasa por llegar con el plantel en óptimas condiciones a los compromisos oficiales del próximo año. En ese contexto, los amistosos sirven para dar rodaje a otros futbolistas y seguir evaluando alternativas, tanto en ofensiva como en el mediocampo.