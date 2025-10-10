En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Selección Argentina
AMISTOSO INTERNACIONAL

Messi baja ante Venezuela: cuál es el verdadero motivo de su ausencia

El capitán de la Selección Argentina no estará disponible para el amistoso frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium. El cuerpo técnico tomó una decisión estratégica tras una seguidilla de partidos en Inter Miami.

Messi baja ante Venezuela: cuál es el verdadero motivo de su ausencia

La Selección Argentina afrontará un nuevo amistoso internacional ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y, aunque los fanáticos esperaban ver a Lionel Messi en acción, el capitán no estará presente. La noticia fue confirmada por Lionel Scaloni en conferencia de prensa, quien anticipó que evaluaría junto al futbolista la conveniencia de jugar o no este compromiso. Finalmente, el cuerpo técnico resolvió darle descanso.

image

Cuál es el motivo oficial de la ausencia de Messi ante Venezuela

La decisión no responde a una lesión puntual, sino a una cuestión de planificación física. Messi viene de disputar siete partidos en apenas 27 días con Inter Miami, en el cierre de la temporada regular de la Major League Soccer. Esa exigencia incluyó viajes extensos a ciudades como Nueva York y Toronto, por lo que el desgaste acumulado fue considerable.

Con Inter Miami ya fuera de la pelea por el Supporters’ Shield, pero aún con posibilidades de mejorar su posición en los playoffs, el cuerpo técnico de la Selección decidió no sobrecargar a su figura y priorizar su recuperación.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado en el que confirmó que el rosarino no estará disponible para el partido: “En tanto, el capitán Lionel Messi no estará disponible para el encuentro de esta noche”.

Quién reemplaza a Messi y cómo formaría Argentina ante Venezuela

Con Messi ausente, Scaloni aprovechará el amistoso para probar variantes, tal como él mismo aseguró: “Son partidos para probar y ver... me gustaría probar diferentes alternativas”.

La probable formación para enfrentar a la Vinotinto sería la siguiente:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Además de Messi, Franco Mastantuono tampoco estará disponible. El joven mediocampista del Real Madrid sufrió una sobrecarga muscular y fue desafectado de la gira, según informó la AFA.

Cómo afecta su ausencia al espectáculo en Miami

La ausencia de Messi genera cierta decepción en el público local, especialmente considerando que el partido se juega en Miami, su casa actual desde su llegada a Inter. Sin embargo, la decisión se entiende como una medida preventiva y estratégica, pensada para proteger al futbolista en un calendario cada vez más exigente.

Para Scaloni, la prioridad pasa por llegar con el plantel en óptimas condiciones a los compromisos oficiales del próximo año. En ese contexto, los amistosos sirven para dar rodaje a otros futbolistas y seguir evaluando alternativas, tanto en ofensiva como en el mediocampo.

