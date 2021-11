Esto hizo que Wanda lo perdonara, levantó todos los reclamos judiciales contra su ex, y ahora reina una calma entre ambos. La buena relación de Maxi con Andrés Nara, el papá de Wanda, generó el distanciamiento de padre e hija durante años.

Ahora, la que se metió fue Zaira que habló bien de su ex cuñado. “¿Cómo estás con Maxi López?", le preguntó Germán Paoloski a la modelo en “No es tan tarde”.

"Re bien con Maxi", respondió Zaira y agregó: "Yo nunca tuve mala relación. No me involucro. No se sabe qué opino de un montón de temas, pero con él siempre tuve un buen vínculo. Cordial. Ni más ni menos que la necesaria”.

zaira.jpg

Se conocieron los detalles de la primera cita de Wanda Nara con Maxi López

Wanda Nara y Maxi López se conocieron en Buenos Aires cuando el futbolista triunfaba como delantero de River Plate.

Según contaron en “Mañanísima” tras pasar una noche juntos el deportista quedó “enloquecido” con la modelo. "Esto no salió en ningún lado. No tiene que ver puntualmente con La China Suárez pero sí con Wanda. ¿Ustedes saben cómo Maxi la conoció en su momento?", comenzó a contar Estefania Berardi.

"Sabían que Maxi quería conocerla a Wanda, él estaba enloquecido y pidió que se la presentaran. Los presentó un contacto en común entre Maxi y Wanda. Y la primera cita fue una reunión entre amigos en un barco", siguió la periodista.

"Maxi quedó tan enloquecido en la intimidad con Wanda que fue el comentario que le hizo a sus íntimos", detalló, entonces Carmen Barbieri explicó: "Estefi quiere decir que le hizo el amor como nadie".

El resto de la historia es sabida: se casaron en marzo de 2008 en una mega fiesta para 200 personas, valuada en 200 mil dólares. Luego tuvieron tres hijos Valentino que nació el 25 de Enero de 2009, Constantino, el 18 de diciembre del 2010 y Benedicto, nacido el 20 de febrero del 2012.

En diciembre de 2013 llegaría la escandalosa separación: Wanda descubrió varias infidelidades y se refugió en Mauro Icardi una amigo de López que pasaba por algo similar. Se enamoraron, Wanda se separó y ellos formaron su familia.