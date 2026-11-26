Sus familiares iniciaron los trámites para trasladar sus restos al país. (Foto: Redes Sociales)

“Fue una mujer incansable, bondadosa, sencilla y humana. Ella siempre con una sonrisa, dulce y con un gran corazón. Hasta siempre, Graciela querida, todavía no se puede creer”, expresó otra de sus allegadas.

La familia de Graciela Mayer anunció dónde será el velatorio

A través de un comunicado, la familia Mayer agradeció las muestras de cariño y explicó los motivos por los que todavía no pudo confirmar la fecha de la despedida. “Debido a que el hecho tuvo lugar en otro país, actualmente se deben realizar una serie de trámites y procedimientos burocráticos necesarios para poder trasladar sus restos a la Argentina”, señalaron.

En ese sentido, confirmaron que el velatorio se realizará en la localidad entrerriana de Viale, una vez que se complete el proceso de repatriación. “Agradecemos el acompañamiento y la preocupación de todas las personas que están haciendo llegar sus mensajes en este momento tan difícil”, agregaron.

La mujer de 36 años era oriunda de Entre Ríos y había ingresado al mar junto a su pareja. (Foto: Redes Sociales)

Cómo murió la turista argentina en la playa Chihuahua de Uruguay

El dramático episodio ocurrió alrededor de las 13.30 del miércoles, cuando el servicio de emergencias 911 recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que se estaban ahogando en la playa Chihuahua. Ante la situación, efectivos de Prefectura se desplazaron hasta el lugar por tierra y mediante una embarcación, sin embargo, cuando llegaron, ambos turistas ya habían sido rescatados por personas que se encontraban en la playa.

Mientras el hombre logró salir sin necesidad de recibir maniobras de reanimación, Graciela debió ser asistida de urgencia. Los intentos por salvarle la vida continuaron hasta la llegada de una unidad de emergencias. Minutos después, el personal médico constató su fallecimiento.

Fabián Mayer, hermano de la víctima, relató cómo ocurrió la tragedia: “Graciela junto a su pareja ingresaron al agua, los llevó una ola y ella no pudo salir”. Después, agregró: “La rescataron y trataron de reanimarla, pero ya no respondía”.