Qué cambia con la reforma electoral

Uno de los puntos centrales del proyecto es la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027. La medida será por única vez y no implica la eliminación definitiva del sistema de primarias.

Para conseguir el respaldo en comisión y llevar la iniciativa al recinto, el oficialismo dejó de lado la posibilidad de incorporar las listas colectoras, un mecanismo que permitía a fuerzas provinciales respaldar a un candidato presidencial de otro espacio sin compartir la misma boleta en todos los cargos.

La iniciativa también contempla otros cambios en el sistema electoral:

Ficha Limpia: establece impedimentos para ser candidato a cargos electivos para personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos vinculados con hechos de corrupción.

Financiamiento de campañas: modifica el esquema de financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión y establece límites para determinados mecanismos.

Debates presidenciales: elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales en las elecciones generales. En caso de segunda vuelta, se mantendrá la instancia entre los dos candidatos.

Veda electoral: modifica las restricciones para actividades comerciales, sociales y culturales durante la veda y revisa las limitaciones a la comunicación política.

Parlasur: introduce cambios en el mecanismo de elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur.

Boleta Única de Papel: incorpora modificaciones en aspectos del procedimiento electoral y del escrutinio.

Partidos políticos: habilita mecanismos de afiliación partidaria por medios digitales.

La suspensión de las PASO es el principal objetivo político del Gobierno de cara al calendario electoral de 2027, en el que se elegirá al próximo presidente de la Argentina para el período 2027-2031.

El Senado también debate la ley contra la ludopatía

Luego de la reforma electoral, el Senado continúa con el tratamiento del proyecto para prevenir la ludopatía infantil y regular las apuestas online. La iniciativa busca avanzar con el texto que tiene media sanción de Diputados, aunque el oficialismo pretende introducir modificaciones posteriores para moderar algunas de las restricciones previstas.

El acuerdo entre Patricia Bullrich y José Mayans apunta a evitar que el proyecto pierda estado parlamentario. Entre los puntos de mayor discusión están las limitaciones a la publicidad, los patrocinios deportivos, las promociones de las plataformas y los controles para impedir el acceso de menores de edad a las apuestas.

La oposición y la Iglesia reclaman una regulación más amplia de la actividad, mientras que el Gobierno busca concentrar las restricciones en el juego ilegal y la protección de menores, sin imponer limitaciones generales al negocio.