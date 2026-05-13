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Jubilados de ANSES: establecen el sistema de reintegros para ahorrar hasta $25.000

Se oficializó el programa de beneficios económicos para el sector pasivo durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó la vigencia de las devoluciones en compras con tarjeta de débito, permitiendo que los jubilados de ANSES en mayo mejoren el rendimiento de su haber unificado.

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Jubilados de ANSES: establecen el sistema de reintegros para ahorrar hasta $25.000

Jubilados de ANSES: establecen el sistema de reintegros para ahorrar hasta $25.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene operativa la red federal de descuentos para acompañar el bolsillo de los adultos mayores. Se informa que mediante la utilización de la tarjeta de débito vinculada al cobro de haberes, los beneficiarios acceden a reintegros en supermercados, farmacias y comercios adheridos de todo el país. Esta medida del organismo busca mitigar el impacto de los gastos fijos mensuales.

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Este esquema que coordina la Administración Nacional de la Seguridad Social funciona mediante acreditaciones directas, devolviendo un porcentaje del gasto a la cuenta bancaria del titular. Se confirma que este beneficio es compatible con el cobro de la jubilación mínima y el bono extraordinario de mayo. Para los jubilados de ANSES en mayo, esta herramienta representa una transferencia indirecta que ayuda a sostener el poder adquisitivo frente a los precios estacionales.

Se establece que el uso estratégico de estos beneficios es clave para potenciar los ingresos. La Administración Nacional de la Seguridad Social promueve el consumo en los días de promoción vigentes, permitiendo que los adultos mayores recuperen parte del costo de la canasta básica alimentaria y productos sanitarios. Se informa que no se requiere de gestiones previas ni inscripciones para gozar de estos descuentos automáticos del sistema de ANSES.

¿De cuánto es la devolución y cómo impacta en la cuenta?

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Jubilados de ANSES: establecen el sistema de reintegros para ahorrar hasta $25.000

Jubilados de ANSES: establecen el sistema de reintegros para ahorrar hasta $25.000

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social permite obtener reintegros que oscilan entre el 10% y el 20% según el rubro. El tope máximo de devolución mensual se sitúa en los $25.000, suma que se acredita de forma automática en la caja de ahorros del jubilado dentro de las 72 horas hábiles posteriores a la operación de compra realizada con débito.

Se establece que para los jubilados de ANSES en mayo, el beneficio es acumulable por cada prestación. En caso de percibir jubilación y pensión mínima, la Administración Nacional de la Seguridad Social habilita el reintegro en ambas liquidaciones. Esta flexibilidad del sistema facilita una mayor cobertura en gastos de farmacia y artículos de higiene, rubros con alta densidad de locales participantes en el programa federal.

¿Qué rubros participan del programa de beneficios de ANSES?

Se confirma que los sectores con mayor red de locales adheridos son las cadenas de supermercados, farmacias y ópticas. Los jubilados de ANSES en mayo pueden localizar los comercios cercanos a su domicilio a través del portal oficial del organismo. Se informa que la mayoría de los establecimientos nacionales aplican el descuento, lo que garantiza el acceso federal al programa de beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Se establece que esta iniciativa busca fomentar la digitalización de los pagos y la seguridad del sector pasivo. Al evitar el retiro de efectivo, los jubilados de ANSES en mayo operan de forma más resguardada y acceden a los reintegros de $25.000. Se recomienda solicitar siempre el ticket fiscal para corroborar que el beneficio se haya procesado correctamente por la entidad bancaria donde se percibe el estipendio previsional.

¿Cómo consultar el mapa de comercios adheridos en Mi ANSES?

Se informa que el organismo dispone de un buscador web para filtrar las promociones por rubro y localidad en todo el territorio argentino.

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