ANSES: cuánto cobran los jubilados de la mínima en mayo

Se informa que la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 unifica dos ítems clave en la acreditación bancaria. El primero es el haber previsional contributivo que, tras la suba del 3,38%, llega a los $393.174. El segundo componente es el bono de $70.000, suma no remunerativa que la Administración Nacional de la Seguridad Social destina a los sectores con menores ingresos.

Se establece que los titulares encontrarán este valor final disponible el día asignado por su terminación de DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social efectúa el pago de manera conjunta para simplificar el retiro de los fondos por cajero automático. Este ingreso total de mayo representa el compromiso de sostener un piso de ingresos que acompañe los últimos datos estadísticos informados por el INDEC.

¿Qué sucede con el bono proporcional para haberes medios?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una compensación técnica para quienes superan el haber mínimo pero no alcanzan el límite unificado. En estos casos, se informa que el beneficiario recibirá un monto extra proporcional hasta completar los $463.174,10, evitando que los haberes intermedios queden excluidos de los refuerzos previstos por el organismo previsional.

Se establece que este cálculo que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social es automático y no requiere de trámites adicionales. Por el contrario, quienes ya perciban un haber básico superior al tope unificado no serán alcanzados por el bono de mayo. Estos jubilados de la ANSES deben supervisar el impacto del incremento del 3,38% por movilidad en su liquidación habitual a través de los canales de consulta remota.

¿Cuál es el calendario de cobro por DNI para la jubilación mínima?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social inició los pagos esta semana bajo el siguiente esquema oficial:

DNI 0: lunes 11 de mayo.

DNI 1: martes 12 de mayo.

DNI 2: miércoles 13 de mayo.

DNI 3: jueves 14 de mayo.

DNI 4: viernes 15 de mayo.

DNI 5: lunes 18 de mayo.

DNI 6: martes 19 de mayo.

DNI 7: miércoles 20 de mayo.

DNI 8 y 9: jueves 21 de mayo.

¿Cómo impacta el aumento de ANSES en las pensiones no contributivas?

Se establece que las PNC de la Administración Nacional de la Seguridad Social también reciben el ajuste por movilidad, alcanzando un total unificado de $336.223 al sumar el bono correspondiente.