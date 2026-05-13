ANSES habilita el cobro de un extra de más de $140.000, cómo cobrarlo

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza un sistema de acreditación escalonada para este beneficio. Las titulares perciben mensualmente el 80% de la prestación, lo que representa un cobro neto de $113.029 durante mayo. El 20% restante, equivalente a $28.257, queda retenido por el organismo como un fondo de garantía de salud y controles preventivos.

Se establece que el saldo acumulado es liberado por la Administración Nacional de la Seguridad Social tras el nacimiento o interrupción del embarazo, previa acreditación de los chequeos prenatales obligatorios. Este mecanismo de la AUE garantiza el cuidado sanitario de la persona gestante. Al finalizar esta etapa, las familias suelen ser derivadas automáticamente hacia la percepción de la AUH de ANSES para continuar con la cobertura estatal.

¿Cuáles son las condiciones para acceder a la AUE en mayo?

Se confirma que para habilitar el cobro de la Administración Nacional de la Seguridad Social, es indispensable la inscripción previa en el Programa SUMAR. Esta política pública asegura el acceso a la red de salud y vacunación oficial. Además, se informa que la solicitante debe presentar el Formulario PS 2.67, debidamente cumplimentado por un profesional médico que certifique el estado de gestación.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige ser argentina o naturalizada con DNI vigente, o acreditar 3 años de residencia en el caso de personas extranjeras. No se debe contar con cobertura de obra social, con excepción de monotributistas sociales o empleadas domésticas. El cumplimiento de estas normas es vital para que las asignaciones de ANSES lleguen efectivamente a quienes poseen ingresos inferiores al mínimo.

¿Cuál es el cronograma de cobro por terminación de DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social ya inició los pagos de la AUE bajo el siguiente calendario oficial:

DNI 0: lunes 11 de mayo

DNI 1: martes 12 de mayo

DNI 2: miércoles 13 de mayo

DNI 3: jueves 14 de mayo

DNI 4: viernes 15 de mayo

DNI 5: lunes 18 de mayo

DNI 6: martes 19 de mayo

DNI 7: miércoles 20 de mayo

DNI 8: jueves 21 de mayo

DNI 9: viernes 22 de mayo

¿Cómo verificar la liquidación en la plataforma oficial?

Se informa que las beneficiarias pueden chequear el estado de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.