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ANSES habilita el cobro de un extra de más de $140.000, cómo cobrarlo

Se estableció el esquema de asistencia económica para personas gestantes durante el transcurso del quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el importe de la Asignación por Embarazo que supera los $141.000, detallando la documentación obligatoria para percibir el beneficio vinculado a la AUH.

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ANSES habilita el cobro de un extra de más de $140.000

ANSES habilita el cobro de un extra de más de $140.000, cómo cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha la liquidación de la Asignación por Embarazo (AUE) como parte del programa de protección integral. Se informa que este beneficio, integrado al universo de la AUH de ANSES, alcanza en mayo de 2026 un valor bruto de $141.286,40. Esta herramienta de la Administración Nacional de la Seguridad Social está destinada a personas gestantes desocupadas, trabajadoras informales o de casas particulares.

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Este estipendio que coordina la Administración Nacional de la Seguridad Social se otorga a partir de la semana 12 de gestación. Se confirma que el objetivo primordial es asegurar un soporte financiero que facilite el seguimiento médico y la cobertura de necesidades nutricionales básicas. La medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca fortalecer el acceso a derechos fundamentales durante el periodo de embarazo mediante transferencias directas de recursos.

Se establece que los montos que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social presentan diferencias geográficas. Para las provincias de la región patagónica y zonas desfavorables, el haber total se eleva a $183.672, reconociendo los mayores costos de vida en el sur argentino. De esta manera, el organismo previsional busca federalizar la ayuda económica y garantizar la equidad en el sistema de asignaciones sociales de la ANSES.

¿Cómo se desglosa el pago de $141.286 por embarazo?

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ANSES habilita el cobro de un extra de más de $140.000, cómo cobrarlo

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social utiliza un sistema de acreditación escalonada para este beneficio. Las titulares perciben mensualmente el 80% de la prestación, lo que representa un cobro neto de $113.029 durante mayo. El 20% restante, equivalente a $28.257, queda retenido por el organismo como un fondo de garantía de salud y controles preventivos.

Se establece que el saldo acumulado es liberado por la Administración Nacional de la Seguridad Social tras el nacimiento o interrupción del embarazo, previa acreditación de los chequeos prenatales obligatorios. Este mecanismo de la AUE garantiza el cuidado sanitario de la persona gestante. Al finalizar esta etapa, las familias suelen ser derivadas automáticamente hacia la percepción de la AUH de ANSES para continuar con la cobertura estatal.

¿Cuáles son las condiciones para acceder a la AUE en mayo?

Se confirma que para habilitar el cobro de la Administración Nacional de la Seguridad Social, es indispensable la inscripción previa en el Programa SUMAR. Esta política pública asegura el acceso a la red de salud y vacunación oficial. Además, se informa que la solicitante debe presentar el Formulario PS 2.67, debidamente cumplimentado por un profesional médico que certifique el estado de gestación.

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige ser argentina o naturalizada con DNI vigente, o acreditar 3 años de residencia en el caso de personas extranjeras. No se debe contar con cobertura de obra social, con excepción de monotributistas sociales o empleadas domésticas. El cumplimiento de estas normas es vital para que las asignaciones de ANSES lleguen efectivamente a quienes poseen ingresos inferiores al mínimo.

¿Cuál es el cronograma de cobro por terminación de DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social ya inició los pagos de la AUE bajo el siguiente calendario oficial:

  • DNI 0: lunes 11 de mayo

  • DNI 1: martes 12 de mayo

  • DNI 2: miércoles 13 de mayo

  • DNI 3: jueves 14 de mayo

  • DNI 4: viernes 15 de mayo

  • DNI 5: lunes 18 de mayo

  • DNI 6: martes 19 de mayo

  • DNI 7: miércoles 20 de mayo

  • DNI 8: jueves 21 de mayo

  • DNI 9: viernes 22 de mayo

¿Cómo verificar la liquidación en la plataforma oficial?

Se informa que las beneficiarias pueden chequear el estado de su liquidación ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social.

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