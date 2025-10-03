Luna en Piscis potenciada por Marte: el viernes que nos obliga a soltar culpas (y algún mensaje guardado)

Con esta Luna en Piscis potenciada por Marte, los silencios pesan doble y la lengua se suelta sola.

Es probable que te encuentres escribiendo mensajes largos en WhatsApp, de esos que empezás borrando tres veces hasta que decís “ya fue, lo mando”.

No es drama, es sanación. El cielo de este viernes tiene algo de terapia grupal sin terapeuta: todo el mundo queriendo cerrar capítulos y pedir perdón —o al menos perdonarse.

Entre mates y charlas largas: emociones al frente

No es un tránsito para las corridas: pide bajar un cambio, poner la pava y dejar que el agua hierva mientras pensás qué querés decir.

Piscis abre la puerta a la nostalgia, y Marte le da coraje al corazón tímido.

Se siente como esa lluvia que lava la vereda después del calorazo: limpia, refresca, y de pronto la ciudad huele a nuevo. Hay que aprovechar la oportunidad para sacar palabras que estaban acumulando polvo.

image A veces, el alivio llega con una charla honesta frente a uno mismo. Foto: Luna en piscis potenciada en Marte, Ideogram.

Viernes de valentía emocional

Ojo: valentía no es mandar mensajes impulsivos a las 3 AM.

Es aceptar lo que dolió, ponerlo sobre la mesa y dejar de cargarlo solo.

Por ejemplo: ese enojo con tu hermano que guardaste todo el año, la culpa por no haber llamado a alguien a tiempo, o la tristeza que escondés detrás de chistes.

Este viernes no se trata de broncas: se trata de alivio.

El consejo de la noche: escuchate

Si no tenés ganas de hablar con nadie, también vale escribirte una carta que después quemes o rompas.

La clave es no tragarse más las palabras: la Luna en Piscis potenciada por Marte pide liberar para no repetir.

LISTA DE SIGNOS MÁS AFECTADOS

Piscis: tu sensibilidad se vuelve altavoz. Permitite llorar y abrazar tus emociones.

Escorpio: aparecen viejos enojos, pero ahora tenés fuerza para soltarlos.

Cáncer: recuerdos a flor de piel; escribir ayuda a ordenar.

Virgo: basta de culparte por todo: no sos el culpable universal.

Leo: Marte te enciende, pero usá esa chispa para sincerarte, no para discutir.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿A qué signos afecta más la Luna en Piscis potenciada por Marte?

Principalmente a Piscis, Escorpio, Cáncer, Virgo y Leo: los mueve a nivel emocional y vínculos.

¿Por qué me siento más sensible con este tránsito?

Porque Piscis amplifica la empatía y la nostalgia, y Marte le pone impulso a lo reprimido.

¿Conviene hablar de lo que duele durante este tránsito?

Sí, pero con pausa: el desahogo sincero sana más que la catarsis impulsiva.