Astrología del trabajo: 4 signos que cerrarán acuerdos clave antes del 10/10

El inicio de octubre 2025 está marcado por un impulso astral en el terreno laboral: Mercurio directo en Virgo favorece las comunicaciones y la firma de contratos, mientras que Júpiter en Tauro aporta estabilidad y crecimiento en el trabajo.
El movimiento de Mercurio directo y Júpiter estabilizando su energía trae oportunidades laborales. Cuatro signos tendrán negociaciones, contratos o ascensos decisivos antes del portal energético del 10 de octubre.
Los astrólogos destacan que la primera quincena de octubre será ideal para cerrar acuerdos, entrevistas y lanzamientos de proyectos. La fecha del 10/10, considerada un portal energético de apertura, potenciará las decisiones estratégicas.
1. Tauro: avances financieros y estabilidad
Tauro verá resultados positivos en negociaciones salariales y proyectos propios, consolidando su economía.
2. Virgo: reconocimiento profesional
La influencia de Mercurio favorece a Virgo, que podría firmar contratos laborales, conseguir ascensos o cerrar acuerdos comerciales.
3. Escorpio: alianzas estratégicas
Escorpio tendrá la oportunidad de conectarse con socios o colaboradores que impulsarán sus metas profesionales.
4. Capricornio: liderazgo y nuevos retos
Capricornio se posiciona para liderar equipos, asumir cargos superiores o emprender un nuevo negocio con éxito.
Preparar una lista de objetivos claros para presentaciones y reuniones.
Encender una vela amarilla los días 8 y 9 de octubre para atraer oportunidades.
Mantener la mente abierta a alianzas y asociaciones inesperadas.
Los astros favorecen a estos cuatro signos para alcanzar logros profesionales que podrían marcar un antes y un después en su carrera.