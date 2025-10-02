En vivo Radio La Red
Trends
Signos
octubre
ASTROLOGÍA

Astrología del trabajo: 4 signos que cerrarán acuerdos clave antes del 10/10

El movimiento de Mercurio directo y Júpiter estabilizando su energía trae oportunidades laborales. Cuatro signos tendrán negociaciones, contratos o ascensos decisivos antes del portal energético del 10 de octubre.

El inicio de octubre 2025 está marcado por un impulso astral en el terreno laboral: Mercurio directo en Virgo favorece las comunicaciones y la firma de contratos, mientras que Júpiter en Tauro aporta estabilidad y crecimiento en el trabajo.

Leé también Portal 10/10: rituales para atraer prosperidad y cortar la mala suerte el 10 de octubre
portal 10/10: rituales para atraer prosperidad y cortar la mala suerte el 10 de octubre

Los astrólogos destacan que la primera quincena de octubre será ideal para cerrar acuerdos, entrevistas y lanzamientos de proyectos. La fecha del 10/10, considerada un portal energético de apertura, potenciará las decisiones estratégicas.

contratos trabajo

Los 4 signos que concretarán acuerdos importantes antes del 10 de octubre

1. Tauro: avances financieros y estabilidad

Tauro verá resultados positivos en negociaciones salariales y proyectos propios, consolidando su economía.

2. Virgo: reconocimiento profesional

La influencia de Mercurio favorece a Virgo, que podría firmar contratos laborales, conseguir ascensos o cerrar acuerdos comerciales.

contratos trabajadores personas trabajo

3. Escorpio: alianzas estratégicas

Escorpio tendrá la oportunidad de conectarse con socios o colaboradores que impulsarán sus metas profesionales.

4. Capricornio: liderazgo y nuevos retos

Capricornio se posiciona para liderar equipos, asumir cargos superiores o emprender un nuevo negocio con éxito.

contrato galaxia

Consejos para potenciar los logros laborales en octubre

  • Preparar una lista de objetivos claros para presentaciones y reuniones.

  • Encender una vela amarilla los días 8 y 9 de octubre para atraer oportunidades.

  • Mantener la mente abierta a alianzas y asociaciones inesperadas.

Los astros favorecen a estos cuatro signos para alcanzar logros profesionales que podrían marcar un antes y un después en su carrera.

Se habló de
Signos octubre trabajo Astrología signos del zodíaco Tauro Virgo Escorpio Capricornio
