vidal.jpg María Eugenia Vidal dio su postura en la interna: "Lo que está pasando en Juntos por el Cambio es por las candidaturas"

En ese sentido, afirmó "todo lo que está pasando en las últimas semanas tiene que ver con la discusión de candidaturas y eso está mal. Ningún argentino se va a dormir pensando en eso hoy: se van a dormir angustiados por la inflación, por un gobierno que no se reconoce gobernando".

Cabe recordar que la semana pasada circuló un video en el que la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, amenazó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, hombre de estrecha confianza de Horacio Rodríguez Larreta.

En el intercambio se observa a Bullrich cuestionar al funcionario de la Ciudad: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”. Luego de que se hiciera público, Miguel cargó contra la exministra de Seguridad: “Me sorprendió mucho y la violencia nunca es aceptable. Es inaceptable, mucho más si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso", completó en declaraciones en Radio Rivadavia.

vidal jxc.jpg Vidal apuesta a que las PASO ordenen el escenario interno y no se bajó del barco

Consultada por las precandidaturas en su espacio, Vidal apuesta a que las PASO ordenen el escenario interno y no se bajó del barco: "La definición de quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio lo va a dar la PASO. Para la PASO falta mucho tiempo, creo que el foco hoy debe estar puesto en seguir recorriendo el país”.

“Si todo va como esperamos, a fin de año habré terminado de recorrer todo el país y todos los sectores productivos, para saber qué tenemos que hacer para poder crecer", señaló la legisladora. Desde hace varios meses se muestra con Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires y recorrió varias provincias con ejes en la productividad nacional y generación de empleos.

Elecciones 2023: Horacio Rodríguez Larreta se plantó en la interna

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, buscó profundizar su estrategia de cara a las Elecciones 2023 y advirtió, en la previa a la reunión de Juntos por el Cambio, que su candidatura "no depende de quien más se presente".

“En esta coalición la jefatura la tiene la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri, los jefes parlamentarios y los gobernadores”, definió el diálogo con Radio Rivadavia.

Este martes el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano se encontrarán para limar asperezas por los liderazgos dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

horacio-rodriguez-larreta-g20211021-1252874.jpg Horacio Rodríguez Larreta se plantó en la interna

En ese marco, el jefe comunal advirtió: "Mi candidatura, de la cual hoy no hablo, no depende de quien más se presente ni de Mauricio Macri, Manes, Vidal, Bullrich, Carrió, López Murphy".

Y remarcó: “Le pongo una energía enorme (a la política) pero no en pelearme con políticos, la pongo en la Ciudad de Buenos Aires, en recorrer el país, escuchar y entender a las provincias. Estuve en Tucumán, la vez anterior en Misiones, en Formosa, también estuve con José C. paz, ayer con vecinos de Chacarita”.