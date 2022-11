Este martes el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano se encontrarán para limar asperezas por los liderazgos dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

En ese marco, el jefe comunal advirtió: "Mi candidatura, de la cual hoy no hablo, no depende de quien más se presente ni de Mauricio Macri, Manes, Vidal, Bullrich, Carrió, López Murphy".

Y remarcó: “Le pongo una energía enorme (a la política) pero no en pelearme con políticos, la pongo en la Ciudad de Buenos Aires, en recorrer el país, escuchar y entender a las provincias. Estuve en Tucumán, la vez anterior en Misiones, en Formosa, también estuve con José C. paz, ayer con vecinos de Chacarita”.

Horacio Rodriguez Larreta - Patricia Bullrich.jpg

Según publicó A24.com, la estrategia de Larreta era esperar, pero las encuestas no le están dando bien. Sigue siendo uno de los dos o tres dirigentes con mejor imagen del país (la posición varía según la medición), pero los que analizan encuestas saben que lo importante no es solo el número absoluto sino la tendencia. Y hace meses que está estancado.

Un importante politólogo que trabaja para el PRO plantea que el divorcio con la sociedad se produjo cuando aparecieron otras alternativas. Cada vez el electorado de JxC le ve más los defectos a “Horacio” porque hay alternativas.

Hay un electorado de Juntos por el Cambio que quiere que alguien verbalice las críticas a Larreta. Patricia Bullrich está representando ahora estos sectores cuando le plantea en la cara a él las dudas que tienen sus propios potenciales votantes.

La relación actual entre Larreta y Macri

Por otro lado, consultado por su actual vínculo con el exmandatario Mauricio Macri, Rodríguez Larreta marcó que se comunicó “con él un par de veces esta semana” y que “la relación está muy bien”. E indicó: “Nos conocemos hace 20 años, podemos tener diferencias, pero la diversidad enriquece y yo estoy desde la creación del PRO. Me da confianza personal Mauricio, eso no significa que pensemos lo mismo en todo”.

Además, destacó las prioridades de la oposición. “El lugar a donde queremos ir, en términos de valores y país, es a donde se produzca y se genere trabajo, se garantice seguridad, se ponga en valor la educación pública, coincidimos. Necesitamos un cambio muy rápido, no podemos esperar ni seguir discutiendo, el bono es un parchecito”, dijo.