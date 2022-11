Horacio Rodríguez Larreta descartó una ruptura en Juntos por el Cambio a pesar de "las tensiones"

Este último sábado, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, arremetió contra el jefe de Gobierno porteño por su acercamiento a Martín Lousteau y lo acusó de querer "entregar la Ciudad" al radicalismo.

Sobre esas declaraciones, Rodríguez Larreta respondió: "Yo no soy el dueño de nada, la Ciudad es de los vecinos".

Respecto a su vínculo con Lousteau, quien ya dejó en claro su ambición de ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta advirtió que también hay varios funcionarios de su gabinete que pueden tenir un perfil para sucederlo.

"Mirá, en la reunión de Gabinete de la que acabo de salir tenías a Soledad Acuña, que es un orgullo de ministra de Educación y un lujo de posible candidata; a Fernán Quirós, un lujo y un orgullo como ministro de Salud y referente en todo el país; a Jorge Macri, que viene con la experiencia de gobernar Vicente López; y había más, como Emanuel Ferrario, dentro de lo que es Pro, que es mi partido. Y dentro de Juntos por el Cambio (JxC) también estaba Roberto García Moritán, o estuve con Lousteau, dentro del radicalismo. Pero la que elige es la gente, no elijo yo", explicó.

La postura de Patricia Bullrich

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, le reclamó hoy al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que debata y no le mande "soldaditos" y pidió terminar "con la hipocresía" entre los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), donde reconoció que existe una "tensión entre el cambio y la continuidad" de un modelo de país.

Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra", señaló Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

De esta forma se refirió la exministra de Seguridad al ser consultada sobre sus dicho al jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel, a quien le advirtió que le "iba a romper la cara" si la volvía a cruzar "en la tele", según se apreció en el contenido un video que se difundió ayer y que se registró durante la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri en el predio de la Rural el pasado 24 de octubre.