Por eso, insiste en la importancia de dejar de naturalizar estas molestias, dado que hacerlo puede retrasar el diagnóstico y la consulta con un especialista.

Cuáles son los síntomas de la migraña y cómo reconocerla

Estol aclara que la migraña no es solamente un dolor de cabeza, sino un trastorno neurológico multisistémico que puede manifestarse de distintas maneras. Incluso, señala que existe la migraña sin cefalea, en la que aparecen otros componentes del síndrome sin que necesariamente haya dolor en la cabeza.

Entre los síntomas que pueden acompañar a este cuadro, el neurólogo menciona:

Alteraciones gastrointestinales: náuseas intensas y vómitos que pueden provocar deshidratación y dificultar o impedir la administración de medicamentos por vía oral.

Hipersensibilidad sensorial: fotofobia (molestia o intolerancia a la luz), fonofobia (sensibilidad al ruido) y osmofobia (intolerancia a determinados olores, como los perfumes).

Síntomas vestibulares: mareos y sensación de inestabilidad.

Relación con el esfuerzo físico: algunas crisis pueden desencadenarse durante la actividad física, por ejemplo, en el gimnasio, o estar asociadas a la actividad sexual, como ocurre con la cefalea vinculada al orgasmo.

Para describir cómo puede sentirse una persona durante una crisis, Estol menciona una escena frecuente: alguien que necesita permanecer en una habitación a oscuras y en silencio, se coloca compresas frías sobre los ojos y trata de controlar las náuseas para no vomitar la medicación.

Migraña: cuándo puede aumentar el riesgo de ACV

Estol señala que la migraña afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo, aunque su frecuencia es diferente según el género. De acuerdo con los datos que menciona, alcanza aproximadamente a una de cada cuatro mujeres y a uno de cada diez hombres. En el caso del universo femenino, esto representa alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo.

El neurólogo también advierte sobre una combinación de factores que puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).

Según explica, en pacientes mayores de 30 años que tienen migraña, el uso de anticonceptivos orales junto con el tabaquismo constituye un escenario de especial atención.

Por eso, destaca la importancia de identificar estos factores para que el médico pueda tomar medidas preventivas y reducir el riesgo de complicaciones vasculares.

A qué edad suele aparecer la migraña y cómo se diagnostica

Según explica Estol, los primeros episodios suelen aparecer entre los 20 y los 30 años, aunque también pueden comenzar durante la adolescencia tardía, a partir de los 17.

En cambio, cuando una persona que nunca tuvo dolores de cabeza comienza a experimentarlos a los 40, 50 o 60 años, el neurólogo considera necesario investigar otras posibles causas. Esto no significa necesariamente que exista una enfermedad grave, pero sí exige descartar que se trate de una cefalea secundaria y no de la migraña primaria asociada a la predisposición genética.

En cuanto al diagnóstico, el especialista señala que, cuando un paciente joven presenta una historia clínica característica y un examen neurológico completamente normal, muchas veces no es necesario solicitar estudios de imágenes cerebrales de rutina, como una tomografía o una resonancia. En esos casos, explica que puede resultar más útil iniciar una prueba terapéutica y evaluar la respuesta al tratamiento.

Cómo se trata la migraña y por qué necesita un abordaje personalizado

Estol establece una diferencia importante: la migraña no se resuelve con una toma puntual de un medicamento, como sucede con una infección que se trata con antibióticos durante unos días. Según sostiene, es una condición que se puede controlar mediante un tratamiento adecuado.

Para explicar este concepto, compara su abordaje con el de otras afecciones crónicas, como la hipertensión arterial o el colesterol elevado, en las que la medicación permite mantener el problema bajo control y recuperar la calidad de vida.

El neurólogo remarca que el tratamiento debe ser individualizado. No existe una fórmula única que funcione para todos: el profesional tiene que ajustar los medicamentos y las dosis de acuerdo con las características de cada paciente.

Con este enfoque, Estol afirma que más del 90% de los pacientes logra controlar los dolores. Una persona que antes sufría dos o tres crisis por semana, o incluso cefaleas diarias, puede pasar a tener un episodio aislado al mes, que cede en aproximadamente una hora con un analgésico sencillo.

Si la respuesta no es contundente, el especialista considera que el médico debe evaluar la posibilidad de que exista otra causa y revisar el diagnóstico.

Qué tratamientos existen para controlar las crisis de migraña

El neurólogo distingue dos grandes estrategias terapéuticas, que se indican de acuerdo con la frecuencia y la intensidad de los episodios.

1. Tratamiento sintomático o de rescate

Estol explica que se utiliza en pacientes que tienen crisis poco frecuentes, pero intensas. Por ejemplo, dolores que pueden durar hasta 48 horas y aparecen una vez al mes o cada dos meses.

En estos casos, el médico puede indicar una combinación de dos o tres analgésicos específicos para interrumpir el episodio lo más rápido posible.

2. Tratamiento preventivo diario

Está destinado, según detalla el especialista, a quienes presentan más de tres o cuatro ataques al mes o sufren dolores de cabeza todos los días. Consiste en tomar diariamente medicamentos preventivos para evitar que las crisis aparezcan.

Estol aclara que este tratamiento no necesariamente debe mantenerse de por vida. En la mayoría de los pacientes que permanecen bien controlados durante un año consecutivo, explica que se puede comenzar a retirar la medicación de manera gradual. Según señala, la mayoría no vuelve a presentar los dolores.

Qué medicamentos se utilizan y por qué hay que evitar la automedicación

Entre las alternativas disponibles para prevenir la migraña, el Dr. Estol menciona distintos grupos de medicamentos:

Betabloqueantes: son fármacos desarrollados originalmente para tratar problemas cardiovasculares. Estol recuerda que, en la década de 1980, uno de sus jefes médicos descubrió que un medicamento utilizado para tratar afecciones cardíacas también permitía eliminar la migraña. Aunque inicialmente algunos profesionales dudaban de indicarlos en pacientes jóvenes, destaca que se trata de una alternativa segura y muy efectiva.

Antidepresivos en dosis bajas: el neurólogo explica que algunos medicamentos desarrollados hace décadas para tratar la depresión también resultan eficaces para prevenir la migraña cuando se utilizan en dosis reducidas.

Antiepilépticos: Estol también menciona estos fármacos como una alternativa preventiva, ya que ayudan a estabilizar la actividad neuronal.

Tratamientos modernos: existen anticuerpos monoclonales de aplicación inyectable mensual y medicamentos de última generación para interrumpir las crisis. Si bien el especialista los considera altamente efectivos, señala que tienen un costo considerablemente mayor que las opciones tradicionales.

Por otra parte, el neurólogo advierte sobre el consumo excesivo de analgésicos de venta libre. Cuando una persona recurre con demasiada frecuencia a estos medicamentos para aliviar el dolor, puede desarrollar lo que se conoce como cefalea por rebote: el propio analgésico termina convirtiéndose en una causa del dolor de cabeza.

En muchos casos, Estol señala que reducir gradualmente el consumo de estos fármacos permite disminuir de manera importante las molestias.

Qué alimentos pueden desencadenar una crisis de migraña

Estol también se refiere a algunas creencias relacionadas con la alimentación. Según explica, la causa de fondo de la migraña es genética: si una persona no tiene esa predisposición, ningún alimento o bebida le provocará un dolor de cabeza migrañoso.

Sin embargo, en quienes tienen predisposición, ciertos productos pueden actuar como desencadenantes de una crisis. Entre ellos menciona el alcohol, el chocolate, los quesos, especialmente los blandos, los higos, los alimentos enlatados, los embutidos, como los panchos, y la comida china preparada con monoglutamato de sodio.

El neurólogo también remarca que ninguna dieta cura la migraña. Mantener hábitos saludables, dormir con regularidad, llevar una alimentación equilibrada y realizar actividad física puede ayudar a prevenir los episodios. Por el contrario, una rutina desorganizada puede favorecer su aparición.

De todos modos, aclara que estos cambios en el estilo de vida no reemplazan la medicación preventiva cuando el paciente la necesita.

La recomendación del neurólogo: no resignarse al dolor de cabeza

Como mensaje final, Estol insiste en que las personas no deben acostumbrarse a convivir con dolores de cabeza frecuentes ni recurrir a la automedicación o a las recomendaciones informales de amigos y conocidos.

Ante episodios recurrentes que afectan la calidad de vida, recomienda consultar con un especialista en neurología o acudir a clínicas y unidades dedicadas al tratamiento de las cefaleas.

El neurólogo sostiene que, con un diagnóstico adecuado y un tratamiento diseñado para cada paciente, prácticamente el 100% de los cuadros de migraña puede controlarse con éxito.