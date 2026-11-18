El escándalo tomó un nuevo impulso a partir de los comentarios de Analía Franchín, quien planteó sugestivas teorías relacionadas con los viajes que se produjeron durante aquella etapa. A partir de esas declaraciones, comenzaron a circular distintas pistas e interpretaciones en las redes sociales.

En ese escenario, tomó fuerza una versión que apunta a que, durante el polémico viaje a París en el que China Suárez se encontró con Mauro Icardi, la actriz también habría tenido un vínculo con otra persona. Y el nombre que apareció en esas especulaciones fue nada menos que el de Leandro Paredes.

Cuál fue la contundente actitud de Leandro Paredes ante las versiones de crisis con Camila Galante

Un gesto que despertó sospechas, imágenes que no tardaron en viralizarse y una pregunta que volvió a instalarse alrededor de su vida privada. Leandro Paredes y Camila Galante quedaron nuevamente en el centro de las versiones sobre una posible crisis matrimonial, después de que trascendiera un video del futbolista durante el cumpleaños de Giovanni, el hijo que tienen juntos.

Aunque la intención era compartir un momento familiar y celebrar una fecha especial, algunos detalles del festejo terminaron generando repercusiones en las redes sociales. La decoración estuvo marcada por la pasión futbolera, con referencias a Boca Juniors y a la Selección argentina. Además, el pequeño tuvo una imponente torta de tres pisos, ornamentada con una pelota de fútbol.

Sin embargo, más allá de la temática elegida para la celebración, hubo una imagen que concentró toda la atención. Mientras los presentes le cantaban el feliz cumpleaños a Giovanni, el campeón del mundo apareció con una expresión seria y sin demasiados signos de entusiasmo.

Su semblante no pasó inadvertido y rápidamente comenzaron las especulaciones. En las redes, algunos usuarios interpretaron su actitud como una señal de incomodidad, agotamiento o incluso hartazgo, lo que volvió a alimentar los comentarios sobre su relación con Camila Galante.

Quien puso el foco en esas imágenes fue el periodista Fede Flowers, que compartió el video y planteó interrogantes sobre la situación sentimental de la pareja. "La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes en el festejo de su hijo. ¿Qué pasa con Camila Galante? ¿Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola", escribió en sus redes sociales.