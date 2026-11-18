"Me dijeron eso y ella (la otra chica) se lo habría contado a Marta por las redes", agregó sobre la explosiva versión. Después indicó que Marta Fort no le respondió a su consulta pero sí lo hizo con la producción del programa de espectáculos de América Tv con una curiosa respuesta sin desmentir el trascendido.

"Yo le escribí a Marta, a mí no me respondió pero la producción sí pudo hablar con ella y cuando le preguntamos toda esta situación no dijo que no. Dijo: 'mandame fotos de la chica y te cuento todo'", concluyó Marcela Baños.

La versión del ex de Marta Fort sobre la sorpresiva separación

Pochi, panelista de Puro Show (El Trece), contó que habló con Juan Manuel Ramírez y él le repitió una y otra vez que nunca se colgó de la fama de Marta Fort ni buscó dinero.

También le aseguró varias veces que prefirió dar un paso al costado y disolver la pareja porque había cosas que no le cerraban ni lo hacían sentir cómodo, algo que podría haber pasado "porque los uruguayos son muy tradicionalistas en algunas cosas".

"Me dice: 'había cuestiones en las que ya no me sentía cómodo pero jamás saldría a decir nada de ella porque todos fueron muy buenos conmigo y yo siento que también fui bueno con ella. Nunca me colgué de su fama ni salí en sus videos'", contó la panelista.

Y agregó sobre el testimonio del uruguayo: "Ella era territorial. Una vez le mandó un mensaje y le puso: 'ah bueno, estás beboteando en el sauna de mi casa mientras yo trabajo en Masterchef'. Ella marcaba territorio, le daba likes y eso. Lo trató de inseguro y a él lo impactó que dijera eso, podría haber dicho me separé y está todo bien".