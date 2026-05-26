ACV: el método fácil para detectar los síntomas a tiempo y qué hacer para salvar una vida

Un evento cerebrovascular ocurre cuando ese flujo se interrumpe, ya sea por una obstrucción (isquémico, que representa cerca del 60% de los casos) o por la rotura de una arteria (hemorrágico, que puede alcanzar hasta un 40% en nuestra región debido a la hipertensión no controlada).

La medicina es categórica: “el tiempo es cerebro”. Por cada minuto que el flujo sanguíneo no se restablece, el cerebro pierde aproximadamente 2 millones de neuronas y 14.000 millones de sinapsis, donde residen los recuerdos y la personalidad.

Cómo detectar un ACV: el método BE FAST

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Identificar un ACV a tiempo es vital, especialmente considerando que en Latinoamérica solo entre el 1% y el 3% de los pacientes elegibles acceden a tratamientos de avanzada como la trombólisis, debido en gran parte a la falta de información y a las demoras en la llegada al hospital.

Para facilitar la detección, los expertos recomiendan el acrónimo BE FAST (“rápido”, en inglés), que suma dos señales críticas al método tradicional:

B (Balance/Equilibrio): pérdida súbita del equilibrio o dificultad para caminar.

pérdida súbita del equilibrio o dificultad para caminar. E (Eyes/Ojos): pérdida repentina de la visión o visión doble.

pérdida repentina de la visión o visión doble. F (Face/Cara): un lado de la cara se ve caído o la sonrisa es asimétrica.

un lado de la cara se ve caído o la sonrisa es asimétrica. A (Arms/Brazos): dificultad para levantar un brazo o debilidad en un lado del cuerpo.

dificultad para levantar un brazo o debilidad en un lado del cuerpo. S (Speech/Habla): lenguaje enredado o dificultad para articular palabras, similar a un estado de ebriedad.

lenguaje enredado o dificultad para articular palabras, similar a un estado de ebriedad. T (Time/Tiempo): es momento de llamar a emergencias de inmediato.

Un fenómeno común es el Ataque Isquémico Transitorio (AIT), conocido popularmente como “mini derrame”. Se trata de síntomas que duran unos minutos y desaparecen solos. Muchas personas lo ignoran al sentir alivio, pero es una advertencia crítica: la mitad de quienes sufren un AIT podrían tener un ACV mayor en las siguientes 48 horas.

Consultar a urgencias en menos de 24 horas tras un AIT reduce el riesgo de un evento mayor en un 80%.

Cómo evitar el ACV y qué hacer ante una emergencia

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La hipertensión no controlada explica casi la mitad del riesgo de sufrir un ACV. Por ello, se recomienda controlar la presión regularmente, manteniéndola idealmente por debajo de 130/80, realizar ejercicio entre 3 y 5 veces por semana y adoptar una dieta mediterránea, que ha demostrado reducir eventos cerebrovasculares hasta en un 46%.

Ante un accidente cerebrovascular, los especialistas recomiendan:

Llamar a emergencias inmediatamente y activar el “código ictus”.

Anotar la hora exacta en que comenzaron los síntomas; esto define si el paciente puede recibir medicación para disolver coágulos.

No dar nada por la boca: ni agua, ni comida, ni aspirinas. Si el ACV es hemorrágico, la aspirina puede empeorar el cuadro.

Acostar a la persona con la cabeza ligeramente elevada, unos 30 grados.

Evitar remedios caseros o maniobras que hagan perder tiempo valioso.

El cerebro tiene la capacidad de sanar gracias a la neuroplasticidad, pero esa ventana de recuperación depende, en gran parte, de lo que se haga durante los primeros minutos de la emergencia.