Boca seca al dormir o despertar: por qué ocurre y cuándo puede ser una señal de alerta

La producción de saliva está regulada por un ritmo circadiano. Durante la madrugada, la actividad de las glándulas salivales disminuye de manera marcada y alcanza niveles mínimos.

El doctor Sanagustín compara este funcionamiento con un sistema de riego automático: la sequedad nocturna no necesariamente significa que el organismo se haya quedado sin líquido, sino que la señal nerviosa que activa la producción de saliva se encuentra naturalmente reducida durante el descanso.

Sobre este nivel mínimo pueden actuar distintos factores que disminuyen todavía más la secreción salival. El profesional los divide principalmente en dos mecanismos: bloqueo químico y bloqueo mecánico.

El efecto de algunos medicamentos

Uno de los mecanismos está relacionado con determinados medicamentos y su efecto anticolinérgico.

En condiciones normales, el sistema nervioso parasimpático libera acetilcolina, un neurotransmisor que participa en la señal que estimula a las glándulas salivales. Algunos fármacos pueden bloquear los receptores de esta sustancia y reducir la secreción de saliva.

Entre ellos se encuentran:

Antidepresivos tricíclicos: como la amitriptilina o la clomipramina, que pueden tener un potente efecto anticolinérgico.

como la amitriptilina o la clomipramina, que pueden tener un potente efecto anticolinérgico. Antihistamínicos de primera generación: utilizados para tratar alergias o picazón y que pueden disminuir la secreción salival.

utilizados para tratar alergias o picazón y que pueden disminuir la secreción salival. Medicamentos para la vejiga hiperactiva: como la solifenacina o la oxibutinina, que además de actuar sobre la musculatura vesical pueden inhibir las glándulas salivales.

como la solifenacina o la oxibutinina, que además de actuar sobre la musculatura vesical pueden inhibir las glándulas salivales. Diuréticos: como la furosemida o la hidroclorotiazida, que reducen el volumen de agua del organismo y pueden limitar la disponibilidad de líquido para la producción de saliva durante la noche.

La combinación de varios medicamentos

El doctor Sanagustín también destaca el efecto acumulativo que puede producir la combinación de distintos fármacos.

Según explica, no siempre es necesario tomar una dosis elevada de un único medicamento con efecto anticolinérgico. La combinación de varios fármacos con efectos leves o moderados puede generar un impacto mayor sobre la secreción salival nocturna.

Respirar por la boca durante el sueño

El segundo mecanismo está relacionado con la respiración bucal. Durante varias horas de sueño, el paso constante de aire por la boca favorece la evaporación de la humedad de la cavidad bucal.

El doctor Sanagustín lo compara con una puerta de refrigerador que permanece entreabierta: el flujo continuo de aire provoca que la humedad se pierda progresivamente.

Entre las situaciones que pueden favorecer la respiración por la boca durante la noche se encuentran:

Obstrucción nasal: un tabique desviado, pólipos, rinitis crónica o alergias no controladas pueden dificultar la respiración por la nariz.

Pérdida de tono muscular: especialmente a medida que avanza la edad, la relajación de los músculos de la garganta y la caída de la mandíbula pueden favorecer que la boca permanezca abierta durante el sueño.

Apnea obstructiva del sueño: puede estar asociada con ronquidos intensos, pausas respiratorias y cansancio al despertar.

Problemas con los equipos CPAP: una configuración inadecuada o la falta de humidificación pueden aumentar la sequedad de la mucosa bucal.

Qué hacer para aliviar la sequedad bucal nocturna

El abordaje depende de la causa que esté provocando el problema. El doctor Sanagustín propone distintas medidas según se trate de un factor relacionado con medicamentos o con la respiración bucal.

Si se sospecha que el problema está relacionado con los fármacos, recomienda realizar una revisión médica de la medicación. No se deben suspender ni modificar los tratamientos por cuenta propia. En la consulta se puede preguntar si alguno de los medicamentos puede estar provocando la sequedad o si existe la posibilidad de modificar el horario de administración.

También sugiere revisar cada medicamento para evaluar su función, el tiempo que lleva utilizándose y el motivo por el que se toma durante la noche.

Para estimular la producción de saliva y mantener la humedad de la boca, puede recurrirse a chicles sin azúcar con xilitol, que además ayudan a proteger el esmalte dental frente a las caries. También pueden utilizarse geles o aerosoles humectantes orales disponibles en farmacias, que se adhieren a la mucosa y ayudan a mantenerla húmeda.

Cuando se sospecha que la sequedad se debe a la respiración bucal, una de las medidas propuestas es realizar lavados nasales con solución fisiológica antes de acostarse, con el objetivo de despejar las fosas nasales y facilitar la respiración.

También puede ser útil dormir de lado, ya que esta posición puede reducir la tendencia a mantener la boca abierta y disminuir la intensidad de los ronquidos. El médico señala que colocar una almohada entre las rodillas puede facilitar esta postura.

Cuándo consultar a un especialista

El doctor Sanagustín recomienda solicitar una valoración médica si la sequedad persiste durante varias semanas pese a realizar cambios en los hábitos de higiene y en la postura al dormir.

También considera importante consultar ante determinados síntomas o antecedentes:

Sequedad ocular: la sensación recurrente de arenilla o sequedad en los ojos puede requerir una evaluación por la posibilidad de un síndrome de Sjögren.

Sed excesiva y aumento de la frecuencia urinaria: si aparecen junto con fatiga importante, es necesario descartar diabetes.

Antecedentes de radioterapia: especialmente cuando se realizó en la región de la cabeza o el cuello.

Signos compatibles con apnea del sueño: despertarse cansado, presentar dolores de cabeza por la mañana, ronquidos fuertes o pausas respiratorias durante la noche.

Para el doctor Sanagustín, la deshidratación no suele ser la causa principal de la boca seca al despertar. La disminución fisiológica de la producción de saliva durante el sueño puede verse acentuada por determinados medicamentos o por la respiración bucal, por lo que la identificación de estos factores permite orientar las medidas a seguir.