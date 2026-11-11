Fascitis plantar: cuáles son los síntomas, cómo aliviar el dolor y cuándo consultar a un profesional

Aunque tradicionalmente se utiliza el término fascitis plantar por su componente inflamatorio inicial, el médico señala que, con el paso del tiempo, la afección puede evolucionar hacia una fasciopatía degenerativa. Esto significa que las fibras que forman la fascia se desorganizan y pierden parte de su capacidad elástica y de resistencia.

Esta característica también ayuda a entender por qué los medicamentos antiinflamatorios pueden proporcionar un alivio parcial o transitorio, pero no siempre resuelven el problema.

Cuáles son los síntomas característicos de la fascitis plantar

El dolor presenta un patrón bastante característico que, de acuerdo con Sanagustín, suele desarrollarse en tres etapas:

Dolor al dar los primeros pasos: aparece por la mañana, después del reposo nocturno. También puede manifestarse al levantarse de una silla después de permanecer sentado durante mucho tiempo o al bajar del auto tras un viaje largo.

Disminución de las molestias al caminar: después de unos minutos de movimiento, el dolor suele reducirse considerablemente e incluso puede desaparecer casi por completo.

Reaparición del dolor durante el día: a medida que se acumulan las horas de actividad o de permanencia de pie, las molestias regresan. En esta instancia pueden sentirse pinchazos profundos en la parte inferior del talón.

Cómo tratar la fascitis plantar en casa: los tres pasos recomendados

El Dr. Alberto Sanagustín explica que el abordaje no requiere tratamientos complejos ni rutinas demasiado extensas. La estrategia consiste en aplicar tres medidas de manera constante y progresiva.

1. Ajustar la actividad física sin hacer reposo absoluto

El primer paso es regular la carga que recibe el pie. Sanagustín advierte que suspender completamente toda actividad física durante un período prolongado es un error, porque puede provocar atrofia muscular y reducir la capacidad del pie para tolerar el esfuerzo.

La recomendación es identificar qué actividad agrava las molestias y reducirla temporalmente. Por ejemplo, si el dolor aparece al correr, se puede disminuir la distancia o reemplazar durante un tiempo las carreras por ejercicios de menor impacto, como la bicicleta o la natación.

Durante la actividad se puede tolerar una molestia leve, pero no un dolor intenso. Además, el médico propone utilizar una referencia para controlar si la carga fue adecuada: el dolor que aparece a la mañana siguiente.

Si al levantarse las molestias son más intensas que de costumbre, significa que el esfuerzo del día anterior fue excesivo y que es necesario reducirlo.

2. Realizar estiramientos específicos de la fascia plantar

Este ejercicio constituye uno de los pilares del tratamiento. Según Sanagustín, es el que cuenta con mayor evidencia científica de eficacia y debe realizarse antes de apoyar el pie en el suelo por primera vez cada mañana.

La técnica consiste en seguir estos pasos:

Sentarse en la cama y cruzar la pierna afectada sobre la rodilla contraria.

Sujetar la base de los dedos del pie afectado con la mano del mismo lado.

Llevar suavemente los dedos hacia arriba, en dirección a la espinilla.

Colocar la otra mano sobre la planta del pie para comprobar que la fascia se encuentra en tensión.

Mantener el estiramiento hasta sentir una tensión evidente, pero sin provocar un dolor agudo.

La dosis recomendada es mantener la posición durante 10 segundos y realizar 10 repeticiones por serie, tres veces al día.

El médico destaca que es necesario mantener la rutina todos los días durante un mínimo de ocho semanas antes de evaluar sus resultados.

También se pueden incorporar estiramientos de la musculatura posterior de la pierna, especialmente de los gemelos y el sóleo. Sin embargo, aclara que estos ejercicios son complementarios y no deben reemplazar el estiramiento directo de la fascia plantar.

3. Incorporar ejercicios de fortalecimiento muscular de manera progresiva

El tercer paso consiste en trabajar la fuerza de los músculos del pie y la pierna. Sanagustín aclara que estos ejercicios son complementarios: pueden resultar útiles si el paciente los tolera, pero no son obligatorios ni imprescindibles para lograr la recuperación.

Una de las alternativas es realizar elevaciones de talones, es decir, ponerse en puntas de pie. Para comenzar, se recomienda apoyarse firmemente en una pared o una mesa, de manera de mantener el equilibrio.

El movimiento debe hacerse lentamente y de forma controlada, tanto al subir como al bajar.

La progresión comienza con ambos pies apoyados. Después de varios días sin molestias, se puede avanzar gradualmente hacia las elevaciones sobre una sola pierna.

El médico también señala que las personas con diabetes o enfermedades reumáticas deben realizar este tipo de ejercicios bajo la supervisión de un profesional.

Los errores frecuentes que pueden retrasar la recuperación

El Dr. Alberto Sanagustín identifica seis errores habituales que pueden dificultar la evolución de la fascitis plantar:

Aumentar el esfuerzo cuando el dolor desaparece: como las molestias suelen disminuir después de caminar unos minutos, algunas personas se confían y terminan haciendo caminatas o actividades físicas excesivas.

Hacer reposo absoluto: mantener el pie inmovilizado durante semanas puede debilitar la musculatura y reducir su capacidad para soportar cargas.

Empezar demasiado pronto con ejercicios exigentes: intentar realizar ejercicios de fuerza sobre una sola pierna cuando todavía cuesta caminar puede agravar las molestias.

Confundir dolor con efectividad: los estiramientos y ejercicios no deben provocar dolor intenso. Forzar el movimiento no significa que el tratamiento esté funcionando mejor.

Depender exclusivamente de tratamientos pasivos: recurrir únicamente al hielo, los masajes, las cremas, las plantillas o los analgésicos, sin ajustar la actividad ni realizar los estiramientos indicados, puede resultar insuficiente.

Esperar resultados inmediatos: la recuperación requiere tiempo. El proceso de remodelación de los tejidos puede extenderse durante varias semanas o incluso meses.

Qué otros problemas pueden causar dolor en el talón

No todos los dolores en el talón corresponden a una fascitis plantar. Sanagustín advierte que existen otras afecciones que pueden producir síntomas similares y que requieren una evaluación diferente.

Entre ellas, menciona:

Tendinopatía de Aquiles: provoca dolor en la parte posterior del talón, en lugar de la zona inferior donde se inserta la fascia plantar.

Fractura por estrés del calcáneo: puede producir un dolor óseo profundo después de un aumento brusco de la actividad física. A diferencia del patrón habitual de la fascitis, las molestias tienden a empeorar de manera progresiva al apoyar el pie.

Atrapamiento o irritación de un nervio: puede manifestarse mediante hormigueos, adormecimiento o sensación de quemazón.

Alteraciones de la almohadilla grasa del talón: generan dolor localizado en el centro del talón, que puede sentirse como si se estuviera pisando una piedra.

Enfermedades reumáticas: algunas afecciones, como la espondilitis anquilosante, pueden provocar dolor en los talones. Se debe considerar esta posibilidad cuando las molestias afectan a ambos pies, se acompañan de rigidez lumbar matutina o existen antecedentes de psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal.

¿El espolón calcáneo es la causa del dolor?

El médico también aclara que encontrar un espolón calcáneo en una radiografía no significa necesariamente que esa sea la causa de las molestias.

Se trata de un hallazgo frecuente que muchas veces no produce síntomas. Por eso, su presencia no confirma por sí sola el diagnóstico de fascitis plantar ni significa que sea necesario realizar una cirugía para extraerlo.

Cuándo consultar al médico por un dolor en el talón

Aunque existen medidas de autocuidado que pueden ayudar a tratar la fascitis plantar, hay situaciones en las que es necesario realizar una evaluación médica.

Sanagustín recomienda consultar cuando el dolor es intenso y limita considerablemente la marcha o las actividades laborales, o cuando no se observa una mejoría después de seis semanas de autocuidado realizado correctamente.

También identifica algunas señales de alarma que requieren atención médica:

Dolor que comienza después de un traumatismo o una caída.

Imposibilidad absoluta de apoyar el pie.

Hinchazón acompañada de calor en la zona o fiebre.

Dolor nocturno persistente.

Pérdida de sensibilidad en el pie.

Reconocer estas señales permite diferenciar un cuadro compatible con fascitis plantar de otras afecciones que pueden necesitar un diagnóstico y un tratamiento específicos.