Por su parte, la defensa de Barrientos había solicitado su absolución por el beneficio de la duda. Los abogados cuestionaron las pruebas sobre la autoría del incendio y, de manera subsidiaria, reclamaron que se descartaran los agravantes y se aplicara la figura de homicidio simple.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos.

Además de la condena, el tribunal ordenó obtener el perfil genético del acusado para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado con investigaciones criminales. Sin embargo, los magistrados rechazaron las medidas de reparación y satisfacción solicitadas por la abogada de la única sobreviviente. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 19 de febrero de 2027.

Cómo fue el ataque en el hotel de Barracas

La madrugada del 6 de mayo de 2024, las cuatro mujeres se encontraban en una habitación de un hotel residencial ubicado en Olavarría al 1600, en el barrio porteño de Barracas. Según la reconstrucción judicial, Barrientos, quien también vivía en el establecimiento, se acercó a la habitación, abrió la puerta y arrojó un elemento encendido que desató un incendio.

El fuego se propagó rápidamente y alcanzó a las cuatro mujeres, que sufrieron quemaduras de distinta gravedad. La investigación permitió reconstruir que, antes del ataque, el acusado había protagonizado reiterados episodios de violencia verbal y discriminación contra las víctimas.

Durante el juicio, distintos testimonios señalaron que Barrientos las insultaba por su orientación sexual e incluso había manifestado intenciones de matarlas. Pamela Cobas murió el mismo 6 de mayo, como consecuencia de las lesiones provocadas por el incendio. Dos días después falleció Mercedes Roxana Figueroa.

Andrea Amarante permaneció internada en estado crítico, con quemaduras en aproximadamente el 75% de su cuerpo, hasta que murió el 12 de mayo. Sofía Castro Riglos, pareja de Amarante, fue la única sobreviviente del ataque. Sufrió quemaduras en el rostro, los brazos y las manos, y recibió el alta médica a principios de junio de 2024.

El incendio de una habitación de un hotel residencial de Barracas.

Por qué el triple crimen de Barracas fue considerado un ataque de odio

Uno de los aspectos centrales del juicio fue determinar si los asesinatos habían estado motivados por la orientación sexual de las víctimas. La fiscalía sostuvo que Barrientos actuó por odio hacia las cuatro mujeres por ser lesbianas, una circunstancia que quedó respaldada, según la acusación, por los antecedentes de hostigamiento y las expresiones discriminatorias que distintos testigos atribuyeron al acusado.

El tribunal incorporó ese agravante en la condena, junto con la violencia de género, el ensañamiento y el empleo de un medio capaz de generar peligro común. El caso también impulsó un reclamo de organizaciones de la diversidad sexual para que el ataque fuera reconocido como un lesbicidio, término utilizado para describir el asesinato de una mujer motivado por el odio hacia su condición de lesbiana.

Durante su alegato, Luciana Sánchez, abogada de Sofía Castro Riglos, solicitó que esa denominación fuera incorporada al reconocimiento jurídico del crimen. Aunque el término lesbicidio no constituye una figura penal autónoma en el Código Penal argentino, el fallo reconoció expresamente el agravante de odio hacia la orientación sexual.

Dos de las vícitmas.

Un juicio con una participación inédita de la comunidad LGBT+

El proceso judicial también estuvo marcado por un hecho destacado: la Federación Argentina LGBT+ participó como querella colectiva, en representación de los intereses de la comunidad. Según lo expuesto durante el juicio, fue la primera vez que una organización de la diversidad sexual intervino bajo esa modalidad en una causa de estas características.

La participación de la entidad buscó contribuir al reconocimiento del carácter discriminatorio del ataque y acompañar el reclamo de justicia por las víctimas. Con la condena a prisión perpetua, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal de Barrientos en los tres asesinatos, en un caso que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los crímenes de odio por orientación sexual en la Argentina.