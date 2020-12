Aprobaron de emergencia en Estados Unidos la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el coronavirus

Pfizer planea distribuir 3 millones de dosis en Estados Unidos en las primeras 48 horas posteriores a la aprobación de emergencia.

Estados Unidos, a través de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos), le otorgó a Pfizer y BioNtech la aprobación de emergencia de su vacuna contra el coronavirus.

Luego de una semana con presiones políticas, en especial desde el presidente Donald Trump, y la recomendación del comité independiente de expertos, finalmente la FDA brindó el permiso para que la vacuna contra el coronavirus de los laboratorios Pfizer-BioNTech sea distribuida mientras se sigue recabando información sobre sus resultados.

La vacuna ya había sido aprobada en Reino Unido y Canadá y los resultados completos de un enorme ensayo clínico se publicaron en The New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida de Estados Unidos.

La publicación científica estima en un editorial que los resultados confirman un "triunfo" del inmunizante, que presenta 95% de efectividad sin problemas serios de seguridad.

En un ensayo con casi 44.000 personas, hubo dos muertes en el grupo que recibió la vacuna y cuatro en el de placebo, sin evidencia de que se relacionaran con el BNT162b2, el nombre técnico de la sustancia.

Los efectos secundarios más comunes fueron reacciones en el lugar de la inyección, fatiga y dolor de cabeza.

La decisión tomó la FDA se dio en momentos en que Estados Unidos atraviesa su tercer y peor pico de la enfermedad, que ya dejó más de 289.000 muertos en el país y más de 1,5 millones en todo el mundo a un año de su aparición.

Pfizer-BioNtech había anunciado un plan inicial de distribución de 3 millones de las primeras dosis 48 horas después de la aprobación de emergencia.