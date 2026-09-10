"10 disparos en 8 segundos": la pericia que expuso la brutalidad del ataque al ex Puma Federico Aramburú

Le Priol -en el medio y con barbijo- es el principal acusado por la muerte de Aramburu (Foto: REUTERS)

“Solo investigamos delitos violentos y les aseguro que es muy raro tener tanta información de video como en este caso”, declaró uno de los policías que brindó testimonio durante el juicio. La cantidad de registros disponibles permitió a los investigadores reconstruir con precisión los segundos en los que se produjo el ataque y determinar la cantidad de disparos atribuidos a cada acusado.

“Vaciar el cargador es querer matar”: la frase que provocó tensión en el juicio

Otro momento clave de la audiencia llegó con la declaración del investigador policial Jerome Di-Biase, quien sostuvo ante el tribunal que la manera en la que los acusados utilizaron sus armas evidenciaba, según su interpretación, una intención homicida. “Cuando vacías el cargador contra una persona no armada, es que hay intención de matar”, afirmó.

La declaración generó un fuerte enojo entre los abogados defensores, quienes cuestionaron que el investigador realizara una valoración personal sobre la intención de los acusados y plantearon que sus palabras podían influir sobre la decisión del tribunal. Según la reconstrucción presentada por Di-Biase, Bouvier habría disparado las cuatro balas que tenía en el cargador de su arma, mientras que Le Priol habría efectuado otros seis tiros.

En un día clave de la audiencia. La viuda de Aramburú llega al tribunal en París con Hegarty, el amigo que estuvo con él en la noche en que lo asesinaron. (foto: Gentileza Le parisien)

En total, fueron diez disparos realizados en una secuencia de apenas ocho segundos. Los atribuidos a Le Priol fueron los que, según la acusación, provocaron las heridas mortales al argentino.

Cómo fue el asesinato de Federico Martín Aramburú en París

El crimen ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 en París. Federico Martín Aramburú, ex integrante de Los Pumas, había protagonizado previamente un altercado dentro de un bar. Tras abandonar el establecimiento, el argentino caminaba hacia su hotel acompañado por Shaun Hegarty, amigo, excompañero y socio.

En ese momento, un vehículo se detuvo cerca de ellos. Según la reconstrucción del caso, los hombres con los que habían mantenido el enfrentamiento previo volvieron a encontrarlos y abrieron fuego. Aramburú recibió varios disparos y murió como consecuencia de las heridas y ahora el juicio busca determinar la responsabilidad de los acusados y las circunstancias en las que se produjo el ataque.