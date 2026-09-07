Juicio por el crimen del ex rugbier Federico Aramburu: qué dijeron los dos acusados que admitieron haber usado sus armas

Durante su declaración, además, manifestó su pesar por la familia del exrugbier y por Shaun Hegarty, amigo de Aramburu que también estuvo involucrado en el episodio. “Pienso en la víctima, su familia y el señor Hegarty todos los días”, expresó.

Le Priol reconoció su responsabilidad y volvió a hablar de defensa propia

A diferencia de Bouvier, Loïk Le Priol asumió su responsabilidad por la muerte de Aramburu, aunque insistió en que utilizó su arma para defenderse. “Soy responsable de la muerte del señor Aramburu, pero siempre he sostenido que usé mi arma en defensa propia”, declaró ante el tribunal.

Le Priol dejó en manos de los jueces la determinación de si su accionar puede encuadrarse dentro de la legítima defensa y reconoció que deberá afrontar las consecuencias de lo sucedido durante el resto de su vida.

“Sea cual sea su decisión, estaré condenado a cargar con el peso de esta inmensa tragedia por el resto de mi vida. Nunca dejaré de pedir perdón a su familia”, expresó.

Qué dijeron los otros acusados

Durante la jornada también declararon Lyson R. y Antony S., ambos acusados por su participación en el episodio. Lyson R. negó los cargos y manifestó su preocupación por la posibilidad de recibir una condena. “Mis intenciones nunca fueron malas”, afirmó. El acusado remarcó que tiene 29 años y que una eventual condena podría llevarlo a pasar una parte importante de su vida en prisión.

Antony S., en cambio, reconoció los hechos que se le imputan. Según se indicó durante el proceso, mantuvo esa postura desde la etapa de investigación.

El juicio busca determinar la responsabilidad de cada uno de los acusados por el crimen de Aramburu, ocurrido durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, en el barrio de Saint-Germain, en París. El exrugbier argentino tenía 42 años.

El ataque que terminó con la vida de Aramburu

El crimen ocurrió después de que Aramburu y su amigo Shaun Hegarty quedaran involucrados en una pelea en la terraza de un bar. Cuando ambos regresaban caminando hacia el hotel, fueron atacados en la calle por integrantes del grupo con el que habían tenido el enfrentamiento.

Un automóvil se detuvo junto a ellos y dos hombres descendieron y comenzaron a disparar. Aramburu recibió varios impactos y murió en el lugar, mientras que Hegarty logró salir ileso.

El episodio ocurrió en París y dio origen a una investigación que terminó con cuatro personas acusadas y el posterior juicio para determinar las responsabilidades de cada una.