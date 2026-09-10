Ya es oficial: DECRETARON un nuevo feriado masivo para el lunes y es OBLIGATORIO en todo el país

Feriado del lunes 12 de octubre: por qué es festivo en Colombia

El lunes 12 de octubre será feriado en Colombia por la conmemoración del denominado Día de la Raza, una fecha que también recibe el nombre de Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

La jornada tiene una particular importancia dentro del calendario colombiano debido a que busca poner en primer plano la diversidad cultural y étnica del país, así como la convivencia de distintas comunidades y tradiciones.

Aunque el acontecimiento histórico se recuerda originalmente cada 12 de octubre, el sistema colombiano contempla mecanismos específicos para trasladar determinados días festivos y permitir que el descanso quede asociado al lunes.

Esta modalidad forma parte del esquema establecido por la legislación colombiana para determinados festivos, una herramienta que permite generar los conocidos puentes festivos.

Por eso, para muchas personas, el dato más importante no es solamente que el 12 de octubre sea festivo, sino que la fecha permitirá conformar un fin de semana largo en octubre de 2026.

Fin de semana largo de octubre: qué días abarcará

El próximo puente festivo quedará conformado por tres jornadas consecutivas.

El período de descanso será:

Sábado 10 de octubre: primer día del fin de semana.

Domingo 11 de octubre: jornada habitual de descanso.

Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

De esta manera, quienes no tengan obligaciones laborales durante el sábado y domingo podrán disponer de tres días consecutivos de descanso.

La posibilidad de contar con un lunes festivo suele ser aprovechada por muchas familias para realizar viajes cortos, visitar familiares, recorrer destinos turísticos o desarrollar actividades que durante una semana laboral resultan más difíciles de organizar.

Para el sector turístico, además, estas fechas representan una oportunidad para incrementar la cantidad de visitantes y el nivel de actividad en hoteles, restaurantes, terminales de transporte y otros servicios relacionados.

¿Quiénes podrán disfrutar del feriado en Colombia?

El descanso del lunes 12 de octubre alcanzará a la mayoría de los trabajadores que se encuentran bajo relaciones laborales formales y que tienen derecho a los días festivos establecidos por la legislación colombiana.

En términos generales, las empresas deben contemplar la jornada dentro de su planificación laboral y organizar los turnos necesarios para aquellos servicios que no pueden interrumpir su funcionamiento.

La situación puede ser diferente para quienes desarrollan actividades consideradas esenciales o trabajan en sectores que mantienen operaciones durante los días festivos.

Por ejemplo, existen servicios que por sus propias características necesitan continuar activos durante un feriado. Entre ellos pueden encontrarse hospitales, servicios de emergencia, seguridad, transporte, hotelería, restaurantes y determinados establecimientos comerciales.

En esos casos, el hecho de que el día sea festivo no significa necesariamente que todos los empleados deban permanecer en sus casas. Algunas actividades continúan con normalidad, aunque bajo las condiciones laborales y salariales que correspondan.

¿Habrá clases durante el feriado del 12 de octubre?

La llegada del feriado nacional del lunes 12 de octubre también tendrá impacto sobre la actividad educativa.

Las instituciones educativas suelen suspender sus actividades académicas durante los días establecidos como festivos nacionales, por lo que los estudiantes podrán contar con una jornada sin clases en el marco del puente de octubre.

Esto significa que para muchas familias el descanso tendrá un alcance similar al de un pequeño receso: comenzará el sábado y se extenderá hasta el lunes inclusive.

De todos modos, cualquier actividad institucional especial, evento académico o programación particular puede depender de las disposiciones de cada establecimiento y del calendario educativo correspondiente.

Por eso, quienes necesiten conocer si existe alguna modificación específica deberían consultar la información comunicada por su institución educativa.

Qué ocurre con las oficinas públicas durante el feriado

Las entidades públicas también suelen modificar su funcionamiento durante los días declarados como feriados nacionales.

En consecuencia, las personas que tengan previsto realizar trámites presenciales durante el lunes 12 de octubre deberían tener en cuenta que muchas dependencias permanecerán cerradas o funcionarán de acuerdo con un cronograma especial.

Los servicios digitales, cuando estén disponibles, pueden continuar funcionando independientemente del descanso presencial. Sin embargo, los tiempos de procesamiento de determinados trámites pueden verse afectados cuando requieren intervención de personal durante la jornada festiva.

Por eso, una recomendación práctica es anticipar los trámites que necesiten atención presencial y evitar dejar gestiones importantes para el mismo lunes feriado.

¿Cómo se paga trabajar durante el feriado del lunes 12 de octubre?

Uno de los principales interrogantes para los trabajadores está relacionado con el pago de quienes deban prestar tareas durante el feriado del lunes 12 de octubre.

El carácter festivo de la jornada no implica que todos los trabajadores queden automáticamente exceptuados de cumplir funciones. Determinados sectores continúan operativos y deben establecer turnos para garantizar la prestación de servicios.

Cuando una persona trabaja durante un día festivo, corresponde aplicar las reglas previstas por la legislación laboral colombiana para la remuneración de esas jornadas.

En términos generales, el trabajo realizado durante un día festivo contempla un recargo sobre la remuneración ordinaria, de acuerdo con las condiciones previstas para este tipo de jornada.

La liquidación concreta puede variar según la modalidad de contratación, la cantidad de horas trabajadas y otras circunstancias laborales.

También debe tenerse en cuenta que si durante la jornada festiva se realizan horas extras, pueden entrar en juego recargos adicionales que deberán ser contemplados en la liquidación correspondiente.

Por este motivo, las empresas suelen definir con anticipación los horarios y turnos del personal que deberá trabajar durante los puentes festivos.

Para los empleados, revisar posteriormente la liquidación salarial puede ser importante para verificar que las horas trabajadas durante el feriado hayan sido correctamente consideradas.

El impacto del nuevo feriado en turismo y transporte

Los fines de semana largos en Colombia suelen tener un efecto inmediato sobre diferentes actividades económicas.

El turismo es uno de los sectores que más atención presta a estas fechas porque muchas personas aprovechan los tres días consecutivos para realizar desplazamientos de corta duración.

Un lunes festivo permite, por ejemplo, salir de viaje durante el sábado, disponer del domingo para recorrer el destino elegido y regresar el lunes o incluso prolongar la estadía hasta el final de esa jornada.

El transporte también puede experimentar un incremento de pasajeros en las principales terminales y rutas durante los días previos y posteriores al feriado.

Por esa razón, quienes estén pensando en viajar durante el fin de semana largo del 12 de octubre pueden beneficiarse de planificar con anticipación los traslados y el alojamiento.

La gastronomía, la hotelería, las actividades recreativas y diferentes comercios vinculados al turismo también suelen prepararse para recibir una mayor cantidad de visitantes.

Qué tener en cuenta antes de planificar una escapada

Aunque el puente festivo representa una buena oportunidad para descansar, también puede generar una mayor demanda en determinados destinos.

Hoteles, alojamientos temporarios y servicios de transporte pueden recibir más reservas durante los días previos al feriado. Por eso, quienes tengan pensado viajar durante el 10, 11 y 12 de octubre pueden evaluar las opciones disponibles con anticipación.

También es conveniente revisar horarios de transporte, condiciones de reserva y eventuales restricciones que puedan existir en los destinos elegidos.

Para quienes no tengan previsto viajar, el feriado igualmente ofrece la posibilidad de organizar actividades locales, encuentros familiares o jornadas de descanso.

La clave es que el lunes 12 de octubre permitirá sumar una jornada libre al fin de semana habitual.

¿Qué otros feriados quedan en Colombia durante 2026?

Después del feriado de octubre, todavía quedarán varias fechas de descanso obligatorio en el calendario colombiano de 2026.

La próxima jornada festiva será el lunes 2 de noviembre, correspondiente a la celebración de Todos los Santos.

Más adelante llegará otro puente festivo durante noviembre. En este caso, el lunes 16 de noviembre se conmemorará la Independencia de Cartagena.

El calendario continuará luego con el martes 8 de diciembre, fecha correspondiente a la Inmaculada Concepción.

Finalmente, diciembre tendrá uno de los feriados más importantes del año: Navidad, el viernes 25 de diciembre.

Por lo tanto, quienes estén organizando viajes, vacaciones o actividades familiares todavía tendrán varias oportunidades de descanso antes de que termine el año.

Calendario de feriados de Colombia: las fechas que quedan

Luego del descanso correspondiente al lunes 12 de octubre, las próximas fechas festivas serán:

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Entre estas fechas, el lunes 16 de noviembre volverá a generar un fin de semana largo para quienes tengan descanso durante sábado y domingo.

El feriado de diciembre, en cambio, tendrá una particularidad diferente al caer en martes, mientras que Navidad permitirá sumar el viernes al descanso habitual del fin de semana.

De esta manera, el calendario colombiano todavía ofrece distintas posibilidades para organizar escapadas y actividades durante los últimos meses del año.

Un nuevo descanso que ya tiene fecha

El feriado del lunes 12 de octubre en Colombia ya aparece como una de las fechas destacadas del calendario de 2026.

El dato resulta especialmente relevante para quienes buscan aprovechar los fines de semana largos, pero también para empresas, trabajadores, instituciones educativas y sectores vinculados con el turismo.

El puente permitirá contar con tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Mientras algunas personas aprovecharán la ocasión para viajar y recorrer distintos destinos, otras podrán utilizar el feriado para descansar o reunirse con familiares y amigos.

Al mismo tiempo, quienes deban trabajar deberán tener en cuenta las disposiciones laborales aplicables a las jornadas festivas y los correspondientes recargos.

Con el calendario ya definido, el lunes 12 de octubre se perfila así como una de las fechas más esperadas del segundo semestre en Colombia.