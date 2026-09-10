Estados Unidos autorizó la venta de helicópteros militares a la Argentina en medio de la tensión por Malvinas

El argumento de Washington

Al justificar la aprobación de la operación, el Departamento de Estado sostuvo que la medida contribuirá a fortalecer la cooperación con la Argentina.

“La venta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN, el cual constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”, señaló el organismo.

La comunicación oficial agregó que los helicópteros también permitirán ampliar las capacidades operativas argentinas en diferentes áreas.

“También mejorará la capacidad de Argentina en operaciones de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria o respuesta ante desastres”, indicó.

Por su parte, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, afirmó en su cuenta de la red social X que "Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias".

"Seguimos trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país más fuerte y más seguro", concluyó.

Para qué serán utilizados los Blackhawk

Las nuevas aeronaves estarán destinadas principalmente a reemplazar parte de la flota Bell UH-1H/Huey II que actualmente opera en el Comando de Aviación del Ejército.

Con casi cinco décadas de servicio, el Black Hawk se convirtió en una de las plataformas aéreas más utilizadas del mundo. Aunque fue concebido originalmente para tareas militares, actualmente cumple funciones de evacuación médica, transporte de personal, asistencia en emergencias y respuesta ante catástrofes naturales.

Más de treinta países incorporaron este modelo a sus fuerzas armadas, entre ellos Brasil y Colombia. Hasta ahora, la Argentina contaba con un único Black Hawk, utilizado para el traslado del presidente.