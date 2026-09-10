En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Helicóptero
ACUERDO MILITAR

Estados Unidos autorizó la venta de helicópteros militares a la Argentina en medio de la tensión por Malvinas

La operación fue aprobada por el Departamento de Estado y contempla la incorporación de cuatro helicópteros Black Hawk junto con motores, sistemas de navegación, equipamiento técnico y repuestos. La decisión se conoció mientras crece la tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas.

Banner Seguinos en google DESK
La operación fue aprobada por el Departamento de Estado y contempla la incorporación de cuatro helicópteros Black Hawk junto con motores

La operación fue aprobada por el Departamento de Estado y contempla la incorporación de cuatro helicópteros Black Hawk junto con motores, sistemas de navegación, equipamiento técnico y repuestos. (Foto: Reuters)

Estados Unidos dio luz verde a una operación militar con la Argentina por un monto estimado de US$ 140 millones que incluye la adquisición de cuatro helicópteros Black Hawk y una amplia variedad de equipos complementarios. La autorización fue comunicada este jueves por el Departamento de Estado y se produce en un contexto de creciente fricción entre Buenos Aires y Londres por el reclamo argentino sobre las islas Malvinas.

Leé también El Gobierno avanzará con nuevas denuncias penales por actividades petroleras en las islas Malvinas
La Oficina del Presidente informó que ampliará causas ya iniciadas y promoverá nuevos expedientes contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas. (Foto: archivo)

La solicitud había sido presentada por la Argentina e involucra aeronaves fabricadas por la compañía estadounidense Sikorsky, además de motores desarrollados por General Electric para este tipo de unidades.

Aunque fue concebido originalmente para tareas militares, el Black Hawk actualmente cumple funciones de evacuación médica, transporte de personal, asistencia en emergencias y respuesta ante catástrofes naturales. (Foto: Reuters)

Aunque fue concebido originalmente para tareas militares, el Black Hawk actualmente cumple funciones de evacuación médica, transporte de personal, asistencia en emergencias y respuesta ante catástrofes naturales. (Foto: Reuters)

Qué incluye la operación

Además de los helicópteros, el paquete contempla la incorporación de dos motores utilizados en los Black Hawk y también presentes en otras aeronaves militares, entre ellas los helicópteros Apache.

La aprobación incluye asimismo distintos componentes técnicos y sistemas de apoyo que no son considerados por Estados Unidos como equipamiento principal de defensa. Entre ellos figuran transpondedores, equipos de comunicación, sistemas de aterrizaje, dispositivos GPS, elementos de rescate y emergencia, además de software, herramientas de mantenimiento y repuestos.

El argumento de Washington

Al justificar la aprobación de la operación, el Departamento de Estado sostuvo que la medida contribuirá a fortalecer la cooperación con la Argentina.

“La venta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante fuera de la OTAN, el cual constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”, señaló el organismo.

La comunicación oficial agregó que los helicópteros también permitirán ampliar las capacidades operativas argentinas en diferentes áreas.

“También mejorará la capacidad de Argentina en operaciones de seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y asistencia humanitaria o respuesta ante desastres”, indicó.

Por su parte, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, afirmó en su cuenta de la red social X que "Argentina recibirá helicópteros Black Hawk reacondicionados en entregas escalonadas, comenzando con cuatro unidades, para fortalecer la defensa y responder a emergencias".

"Seguimos trabajando junto a la Argentina para ayudar a construir un país más fuerte y más seguro", concluyó.

Para qué serán utilizados los Blackhawk

Las nuevas aeronaves estarán destinadas principalmente a reemplazar parte de la flota Bell UH-1H/Huey II que actualmente opera en el Comando de Aviación del Ejército.

Con casi cinco décadas de servicio, el Black Hawk se convirtió en una de las plataformas aéreas más utilizadas del mundo. Aunque fue concebido originalmente para tareas militares, actualmente cumple funciones de evacuación médica, transporte de personal, asistencia en emergencias y respuesta ante catástrofes naturales.

Más de treinta países incorporaron este modelo a sus fuerzas armadas, entre ellos Brasil y Colombia. Hasta ahora, la Argentina contaba con un único Black Hawk, utilizado para el traslado del presidente.

En pocas palabras

  • Estados Unidos autorizó la venta de cuatro helicópteros Black Hawk a Argentina por US$140 millones.
  • La operación incluye motores, sistemas de navegación, equipamiento técnico y repuestos.
  • La decisión ocurre en medio de la tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Helicóptero Islas Malvinas
Notas relacionadas
En medio de la tensión por Malvinas, finalmente Milei suspendió su viaje a Londres
El Gobierno creará un Sistema de Articulación de Política Exterior para reforzar el reclamo de soberanía en Malvinas
Oficial y confirmado: NO hay clases el miércoles 9 de septiembre

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar