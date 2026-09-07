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Difundieron el video del ataque que mató al rugbier argentino Federico Aramburú en París

Estaba en un bar en la capital francesa con un amigo. De pronto aparecieron unas personas que comenzaron a insultarlos y los atacaron. El hecho siguió a pocas cuadras del lugar. Finalmente, los agresores le dispararon al argentino y lo asesinaron. Ahora se pudo conocer la secuencia del ataque.

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El rugbier Aramburú fue asesinado en París en 2022. Se conoció el video de la agresión fatal en el inicio del juicio a los asesinos. (foto: A24.com)

El rugbier Aramburú fue asesinado en París en 2022. Se conoció el video de la agresión fatal en el inicio del juicio a los asesinos. (foto: A24.com)

Federico Martín Aramburú tenía 42 años y fue asesinado en París el 19 de marzo de 2022. Por el crimen hay tres personas detenidas, a las que este lunes se las comenzó a juzgar. El más comprometido es un tal Loik le Periol (32 años), un ex comando de la marina francesa y con vinculaciones al partido de extrema derecha de la política francesa.

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Hoy se conoció un video de cómo se produjo la agresión que, finalmente, terminaría con la vida del rugbier argentino en la capital de Francia.

Al momento del inicio de las audiencias, se pudo ver este video, realizado por el medio periodístico TF1 que logró reunir la secuencia completa de la tragedia. Una discusión derivó en una pelea en un bar parisino de mala fama, llamado Le Mabillon. Allí hubo un choque a las trompadas. Aramburú estaba con un compañero de rugby llamado Hegarty.

Aramburú y Hegarty se fueron por el Boulevard Saint-Germain caminando hacia el hotel de la esquina para pedir hielo y lavarse las heridas. En ese momento, vieron llegar un vehículo que reconocieron de inmediato: era el mismo en el que los agresores irrumpieron en su mesa en el bar. De nuevo, se bajaron del auto y los atacaron con más violencia aún. Bouvier (uno de los enjuiciados) se bajó primero. Le disparó dos tiros a Aramburú y le pegó. Hegarty estaba paralizado: jamás imaginó que estaban armados. Entonces, se bajó Le Periol y le disparó seis tiros a Federico.

"Llamá a la policía que me muero", fue lo último que le pudo decir a su amigo.

Una discusión callejera, una muerte violenta y un juicio

Luego del asesinato, Le Periol huyó de Francia y se escapó a Ucrania. Pero lo detuvieron en la frontera con Hungría y lo extraditaron a Francia. Todo comenzó con un acercamiento "amable" de Le Periol al amigo de Aramburú. El informe de televisión documenta que en realidad le hizo una "provocación o humillación".

El momento en que Le Periol, acusado de asesinato lo molesta a un amigo de Aramburú. Luego, el asesino huye de la escena del crimen. (Foto: Captura de TV)

El momento en que Le Periol, acusado de asesinato lo molesta a un amigo de Aramburú. Luego, el asesino huye de la escena del crimen. (Foto: Captura de TV)

Luego, Aramburú que aparece como ajeno a lo que pasa, al incorporarse, sorprende por detrás al agresor, lo tira al piso y ahí comienza la discusión que derivó en una pelea. Luego, por los golpes recibidos, los dos rugbiers fueron a buscar con que curarse a pocos metros del bar.

Pero ahí aparecieron nuevamente los dos hombres que lo acribillaron a balazos. Inmediatamente, la imagen de cámaras de seguridad lo nuestran al acusado de asesinato de huir de la escena del crimen.

La zona del barrio de Saint Germain, en París. Allí fue asesinado en 2022 el rugbier Aramburú. (foto: A24.com)

La zona del barrio de Saint Germain, en París. Allí fue asesinado en 2022 el rugbier Aramburú. (foto: A24.com)

Un juicio de tres meses para el asesino y sus cómplices

Ahora, acaba de comenzar el juicio contra Loik Le Periol, su cómplice Romain Bouvier y Lyson Rochemir, pareja del sindicado como el asesino. Se espera que las audiencias tengan una extensión de tres semanas y se conocerá el veredicto. Todo hace imaginar que tanto el asesino como sus cómplices recibirán una dura pena por el asesinato del rugbier que incluso llegó a ser Puma.

En pocas palabras

  • Juicio: Comenzó el juicio por el asesinato del rugbier argentino Federico Aramburú en París.
  • Videos del ataque: Se difundieron imágenes que muestran la secuencia completa de la agresión.
  • Prisión preventiva: Hay tres personas detenidas, una de ellas con presuntos vínculos de extrema derecha.
Resumen generado por Thinkindot AI
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