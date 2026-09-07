Difundieron el video del ataque que mató al rugbier argentino Federico Aramburú en París

"Llamá a la policía que me muero", fue lo último que le pudo decir a su amigo.

Una discusión callejera, una muerte violenta y un juicio

Luego del asesinato, Le Periol huyó de Francia y se escapó a Ucrania. Pero lo detuvieron en la frontera con Hungría y lo extraditaron a Francia. Todo comenzó con un acercamiento "amable" de Le Periol al amigo de Aramburú. El informe de televisión documenta que en realidad le hizo una "provocación o humillación".

El momento en que Le Periol, acusado de asesinato lo molesta a un amigo de Aramburú. Luego, el asesino huye de la escena del crimen. (Foto: Captura de TV)

Luego, Aramburú que aparece como ajeno a lo que pasa, al incorporarse, sorprende por detrás al agresor, lo tira al piso y ahí comienza la discusión que derivó en una pelea. Luego, por los golpes recibidos, los dos rugbiers fueron a buscar con que curarse a pocos metros del bar.

Pero ahí aparecieron nuevamente los dos hombres que lo acribillaron a balazos. Inmediatamente, la imagen de cámaras de seguridad lo nuestran al acusado de asesinato de huir de la escena del crimen.

La zona del barrio de Saint Germain, en París. Allí fue asesinado en 2022 el rugbier Aramburú. (foto: A24.com)

Un juicio de tres meses para el asesino y sus cómplices

Ahora, acaba de comenzar el juicio contra Loik Le Periol, su cómplice Romain Bouvier y Lyson Rochemir, pareja del sindicado como el asesino. Se espera que las audiencias tengan una extensión de tres semanas y se conocerá el veredicto. Todo hace imaginar que tanto el asesino como sus cómplices recibirán una dura pena por el asesinato del rugbier que incluso llegó a ser Puma.