A un mes del inicio de la invasión rusa a Ucrania, ¿cuáles fueron los principales cambios en la geopolítica mundial?

mapa dia 1.jpg El 24 de febrero de 2022, Rusia inició la tan anunciada invasión sobre Ucrania (Foto: Archivo)

La respuesta internacional: sanciones económicas

El presidente norteamericano, Joe Biden, siempre insistió en que tarde o temprano la invasión se produciría. "Nadie moviliza 120.000 soldados a la frontera para no atacar", repetía a los periodistas. Consumada la invasión, anunció una serie de medidas como represalias: todas económicas.

La respuesta del presidente norteamericano llegó rápidamente: "Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas", dijo.

McDonald´s apertura en Rusia.jpg El primer local de Mc Donald's en Moscú en 1990, ahora cerró más de 800 en toda Rusia (Foto: Archivo)

Las medidas fueron acumulándose hasta componer un paquete destinado a dejar sin financiación a Rusia.

Imponer sanciones a miembros del gobierno ruso y su Duma (el poder legislativo).

(el poder legislativo). Medidas contra los "oligarcas" rusos , empresarios ligados al poder que marcaron el ritmo capitalista de la Rusia post caída de la cortina de hierro. Todos, ligados al presidente Vladimir Putin.

, empresarios ligados al poder que marcaron el ritmo capitalista de la Rusia post caída de la cortina de hierro. Todos, ligados al presidente Vladimir Putin. Presión para que las empresas norteamericanas - especialmente - dejen de operar en Rusia . Mc Donald´s, fue el ícono de este cambio, ya que fue de las primeras en llegar a Moscú en 1990 y ahora cerro casi 900 locales.

. Mc Donald´s, fue el ícono de este cambio, ya que fue de las primeras en llegar a Moscú en 1990 y ahora cerro casi 900 locales. Retirar a Rusia del Sistema "Swift" la red de miles de bancos que permite la conversión de divisas en el mundo. El rublo ruso, perdió su capacidad para comprar dólares o recibir esa divisa producto de la venta de petróleo o gas.

biden.jpg Joe Biden anticipó la invasión rusa y ahora no confía en la "neutralidad2 de China (Foto: AP)

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo en un mensaje al país: “La invasión rusa puede ser el inicio de una gran guerra en el continente europeo”. La misma advertencia que hizo al hablar en los parlamentos de Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Estados Unidos y un día antes de cumplirse un mes en guerra, ante la Asamblea Francesa.

reservas de petróleo.jpg Reservas de petróleo en el mundo, parte del plan de Estados Unidos para sancionar a Rusia por la invasión (Foto: Archivo)

Petróleo y gas: la riqueza que sostiene a Rusia y que muchos ya no quieren comprar

Joe Biden remarcó que esa sería una de las consecuencias de la guerra lanzada por el Kremlin. Estados Unidos trabaja junto con otros países (como Arabia Saudí y ahora tal vez, Venezuela) para que el viejo continente reduzca al mínimo en el futuro, el uso de combustibles provenientes de Rusia.

Unilateralmente, tomó la decisión de no comprar más gas o petróleo proveniente de Rusia. Pero Europa es mucho más dependiente de esos combustibles rusos que los Estados Unidos. Allí hubo una fractura entre los aliados. Solo se apresuraron a dejar inactivo el nuevo gasoducto que llega desde Rusia hasta Alemania por el mar del norte: el Nord Stream 2.

nord stream 2.jpg Europa desactivo "Nord Stream 2", el gasoducto para llevar ese combustible desde Rusia a Alemania y distribuirlo por el viejo continente (Foto: Archivo)

Ahora, con el comienzo de la primavera, el gas será menos necesario. Pero la falta de petróleo hizo subir de modo importante el precio de los combustibles en Europa. La Federación rusa tiene en las exportaciones de gas y petróleo el mayor ingreso de divisas. Por eso va dirigido hacia allí la medida del jefe de la Casa Blanca.

Por su parte, uno de los mas activos del frente Europeo, Emmanuel Macron señaló que "las sanciones contra Rusia estarán a la altura de la agresión" y exhortó a “poner fin inmediatamente a sus operaciones militares”.

La Guerra en Ucrania, el rostro más desgarrador

La invasión rusa tuvo un problema clave para las aspiraciones de Vladimir Putin. Encontró una resistencia inesperada. Que no se corresponde con la desigualdad de la capacidad militar entre ambos países. Pero esto es tradujo en muerte y destrucción por toda Ucrania. Bombardeos indiscriminados sobre Kiev, la capital del país. Pero también sobre Odessa, cerca de la península de Crimea. O en Lviv (Leópolis) en el oeste del país.

mapa de LVIV.jpg El ataque sobre Lviv puso mucha tensión a nivel internacional en la tercera semana del conflicto. Está a solo 70 km. de la frontera con Polonia, un país miembro de la OTAN)

Esa ciudad esta a solo 70 km. de la frontera con Polonia, un país que recibió a la mitad de los millones de refugiados por la guerra. Además es un aliado de la OTAN. Lo que causó uno de los momentos de tensión política mundial.

Las centrales nucleares de Ucrania: un peligro latente

El presidente Volodimir Zelenski advirtió sobre el regreso de una pesadilla. "Las fuerzas de ocupación rusas están tratando de tomar Chernobil", escribió en Twitter.. Un incendio en una planta de control hizo temer porque se repitiera el horror de 1986 cuando el reactor explotó y causó una onda devastadora. La radiación llegó hasta el lago de Como, que comparten Suiza e Italia. La central tiene una cubierta nueva para evitar fugas de radiaciones. Pero no está a salvo de ataques con misiles. Afortunadamente eso no sucedió.

chernobil.jpg La central nuclear de Chernobil, con su cubierta especial para evitar fuga de radiaciones, estuvo muy cerca de ser alcanzada por los misiles rusos (Foto: Archivo)

Días mas tarde hubo otra señal de alarma mucho peor. El ataque sobre la central nuclear de La central nuclear de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania y la más grande de Europa. Cayó bajó el control de las tropas rusas tras un bombardeó que causó severos incendios, los cuales debieron ser apagados por los bomberos. El gobierno ucraniano advirtió que “si estallaba” sería 10 veces peor que lo que sucedió en Chernobil.

mariupol hospital.jpg El ataque al hospital de Mariupol, un claro "crimen de guerra" para la comunidad internacional (Foto: AP)

Mariúpol y la denuncia de crímenes de guerra

La ciudad, con casi 500.000 habitantes está sobre el mar de Azov. Soportó el ataque de la mayor parte de los soldados rusos desplegados sobre Ucrania. Más el apoyo de artillería y misiles. Pero también, el mundo pudo observar un claro ejemplo de violación a todos los principios que rigen, aun en una guerra. La población civil fue atacada y diezmada. Pero el peor episodio se dio en el Hospital de la ciudad. Alcanzado por el fuego ruso, con heridos e internados que debieron huir como pudieron. Un ataque sin explicación. Que quedará sin dudar como un "crimen de guerra". Alguna vez, Vladimir Putin deberá responder por ello.

mujer embarazada.jpg Esta imagen dio la vuelta al mundo y causó conmoción. La mujer embarazada, ayudada a ser evacuada del Hospital de Mariupol. Ella y su bebé murieron pocas horas después (Foto: Archivo)

El papel del presidente Volodimir Zelenski

El presidente de Ucrania es considerado un héroe, dentro y fuera de las fronteras de su país. Un maestro para el uso de las redes sociales, fue un cronista de la guerra en primera persona.

zelensky remera verde.jpg Volodomir Zelenski con la remera verde que eligió para simbolizar la resistencia frente a Rusia (Foto: AP)

Subió videos sobre los ataques rusos sobre población civil, la resistencia de los ucranianos y sus constantes apelaciones al mundo para que detengan la "locura de la invasión de Vladimir Putin". La remera verde que usa desde el inicio del conflicto ya es un ícono mundial .

Embed Cierren el cielo sobre Ucrania



Close the sky over Ukraine



#StopRussia pic.twitter.com/5rg8TmIeBq — Volodímir Zelenski Spanish (@Zelenskispanish) March 16, 2022

Los refugiados, la postal más triste de la guerra en Ucrania

El otro plano devastador de la guerra. Sobre una población de 44 millones, hay mas de 3,5 millones de refugiados por culpa de la guerra iniciada por Vladimir Putin. Es el 8 % de la población, en apenas un mes desde la invasión rusa. La mayoría, mujeres y niños, porque los hombres se quedaron en Ucrania para resistir.

refugiados bajo un puente.jpg los corredores humanitarios, tampoco son respetados por el fuego ruso (Foto: AP)

Pero esta guerra ni siquiera respetó los corredores los corredores humanitarios. Sistemáticamente bombardeados o ametrallados por las tropas rusas. Otro crimen de guerra.

Las propuestas de Putin, las mismas desde el inicio

Hubo varias reuniones diplomáticas durante este mes. En Bielorrusia, en Polonia, por videoconferencia. Pero no hubo ningún avance. Vladimir Putin no se baja de sus exigencias iniciales. Aunque ya estén en un plan "B" o "C" de la guerra: desgaste y destrucción total si es necesario, no importa el costo.

Entre sus pedidos fundamentales figuran:

Reconocimiento internacional a Crimea como parte del territorio ruso

Autonomía o anexión a Rusia de Donetsk y Luhansk

La OTAN lejos de la frontera rusa. Esto significa que Ucrania desista de su voluntad de sumarse a la Alianza Atlántica.

papa francisco.jpg El papa Francisco, pide por el final de la guerra, pero sin mencionar a Vladimir Putin (Foto: Archivo)

Un papa... ¿incompleto?

En un gesto visible de apoyo, el papa intentó llevarle tranquilidad y le confirmó que está haciendo lo posible para ponerle fin a la guerra . Zelenski lo invitó a Kiev y aseguró que el Pontífice "es el invitado más esperado en el país". De nuevo, apelamos al relato del propio presidente de Ucrania: "Hablé con el Papa Francisco. Hablé a Su Santidad sobre la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores de rescate por parte de las tropas rusas. Se agradecería el papel mediador de la Santa Sede para acabar con el sufrimiento humano."

Pero en todos los mensajes del papa Francisco falta algo: nunca se refiere a la responsabilidad o conducta de Vladimir Putin

xi y putin.jpg Xi jinping, ¿qué papel juega en la guerra entre Rusia y Ucrania? (Foto: Archivo)

China, el actor en las sombras

El mundo entero intenta comprender cuál es el papel de China, en esta guerra. Joe Biden desconfía de Xi jinping. El líder de la segunda potencia mundial repite que busca cómo mediar para lograr que Zelenski y Putin se sienten en una mesa de negociaciones. Pero no se conocen sus medidas en esa dirección. Occidente cree que secretamente, China brinda apoyo a Rusia, económico o logístico.

"El conflicto no le interesa a nadie", le aseguró el líder Chino a su par norteamericano, Joe Biden, como para despejar esos temores. Pero no logró convencerlo.

peskov.jpg La entrevista en que le vocero del Kremlin, Peskov, alertó sobre el posible uso de armas nucleares como recurso extremo (Foto: Gentileza CNN)

La última amenaza de Rusia: la nuclear

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, le dijo a la periodista del a CNN, Christiane Amanpour, que Rusia tiene armas nucleares y que llegado el caso de una opción necesaria podrían ser utilizadas. Claro que no es una novedad. Rusia tiene más armas nucleares que nadie, incluso más que los Estados Unidos, pero la manera en que lo dijo, son inmutarse, es lo que convierte a las palabras de Peskov en una abierta amenaza.

La guerra entre Rusia y Ucrania cumple 30 días de enfrentamientos. El mundo sigue con el mismo temor que desde el primer día. Una escalada de consecuencias imprevisibles.