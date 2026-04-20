Alerta y evacuaciones en Japón por un terremoto de 7,5 que puede provocar un tsunami

Aunque hasta el momento no se confirmó un balance de víctimas, las autoridades alertan sobre posibles réplicas y el riesgo persistente de inundaciones. Japón, ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, vuelve así a enfrentar uno de sus escenarios más temidos: la combinación de terremoto y tsunami.

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Todavía sigue presente el doloroso recuerdo del tsunami de 2011, causado por un terremoto de magnitud 9 que causó la muerte de 15.840 muertos. En esa oportunidad, se produjeron olas de hasta 38.9 metros de altura y daño además, a la central nuclear de Fukushima.

Tiembla la tierra, se sacude el mar y cunda el temor en Japón

Japón es uno de los países más desarrollados del mundo. En calidad de vida y en teconología. sus construcciones antisísmicas están consideradas de las mejores del mundo. Pero el tsunami de 2011 dejó, aún hoy, un recuerdo traumático para todo el país. Esa vez, el terremot en el mar , pero muy cerca de la costa - y de gran magnitud- provocó un tsunami con olas de casi 40 metros de altura. El principal daño sucedió en la centra nuclear de fukushima, que resultó dañada. Un problema grave dentro de otro.

Por eso, el gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, decidió rápidamente. Al conocer los informes con riesgo de tsunami, la jefa del gobierno ordenó una serie de evacuaciones masivas. Especialmente en las principales ciudades marítimas. Se dispuso la clausura de servicios ferroriviarios, cerrar toda la actividad en el mar, se recomendó a la gente alejarse de la costa y bucar lugares elevados. Incluso en la terraza de los edificios - con construcción antisísmica - para evitar resultar afectados por el evantual ingreso del agua en las ciudades.

primera ministra japonesa La primera ministra de Japón, ordenó evacuar a gente de las ciudades costeras más amenazadas por el tusnami (foto: Reuters)

Riesgo de Tsunami y cuidados para la población

El Japón es un país insular y pequeño en extensión. Sin embargo, densamente poblado: 122.5 millones de personas. Por eso la preocupación por llevarlos a lugares seguros como zonas altas, alejadas de la costa o construcciones antisísmicas (un terremoto de 7,5 grados es importante y pude provocar graves daños).

japon alerta por terremoto y tsunami Una mujer, "refugiada" en las alturas de un adificio antisismico en Japón. (foto: Reuters)

Las autoridades japonesas advirtieron que podrían registrarse olas de hasta tres metros, capaces de inundar zonas costeras y arrastrar estructuras. En las primeras horas. Ya se detectaron olas de entre 40 y 80 centímetros en distintos puntos del litoral, aunque el riesgo mayor persiste debido a que los tsunamis pueden llegar en varias tandas y con distinta intensidad.

El gobierno ordenó la evacuación de más de 100.000 personas en prefecturas como Iwate, Aomori, Hokkaido y Fukushima. La instrucción fue clara: abandonar inmediatamente las zonas costeras y dirigirse a áreas elevadas o edificios preparados para emergencias. Además, se activó un comité de crisis encabezado por la primera ministra, que coordina las tareas de rescate, monitoreo y asistencia.

Con el recuerdo nefasto de fukushima, ya se realizan controles en centrales nucleares de la región, sin que hasta el momento se hayan detectado anomalías.

Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de réplicas fuertes en los próximos días, lo que podría agravar la situación. Japón, ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, cuenta con uno de los sistemas de alerta más avanzados del mundo, capaz de emitir advertencias en minutos tras un sismo.

Aunque por ahora no se reportaron víctimas ni daños de gran magnitud, el escenario sigue siendo incierto. La memoria del devastador terremoto y tsunami de 2011 vuelve a poner en alerta a todo el país, mientras continúa el monitoreo en tiempo real de la evolución del fenómeno.