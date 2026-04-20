El contundente mensaje de Indiana Cubero en medio de la guerra familiar: "Gracias por..."

De hecho, en marzo ya habían dado otra señal del buen momento que atraviesan. “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”, había escrito Indiana al cumplir tres meses de relación, a lo que él respondió: “Te amo mi vida, vamos por más”.

Mientras tanto, el contexto familiar sigue siendo complejo. Las versiones de tensiones con Mica Viciconte y las diferencias entre Nicole y Cubero por la fiesta de Allegra continúan alimentando el foco mediático. Sin embargo, Indiana parece haber encontrado en su pareja un sostén clave para atravesar este momento.

Más tranquila y con un perfil mucho más bajo que en el pasado, la adolescente apuesta hoy a reordenar su vida y priorizar su bienestar. Y en ese camino, el amor aparece como su refugio más firme.