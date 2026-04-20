El contundente mensaje de Indiana Cubero en medio de la guerra familiar: "Gracias por..."
En plena tensión por los 15 de Allegra y los cruces familiares, la hija de Nicole Neumann sorprendió con un firme mensaje en sus redes.
20 abr 2026, 08:15
El contundente mensaje de Indiana Cubero en medio de la guerra familiar: "Gracias por..."
Lejos del ruido mediático y de las tensiones familiares que la rodean, Indiana Cubero volvió a mostrarse en redes con un gesto que dejó en evidencia su presente emocional. La hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero eligió correrse del conflicto y apostar al amor.
En medio de la polémica por la organización de la fiesta de 15 de Allegra —que volvió a exponer diferencias entre sus padres—, Indiana compartió una postal muy especial junto a su novio, Thiago Silvero, a quien saludó por su cumpleaños con un mensaje cargado de sentimiento.
“Feliz cumple, mi amor. Gracias por siempre estar y acompañarme, te admiro cada día más por lo que sos y todo lo que lográs. Nunca dudes de vos, sos increíble. Te amo”, escribió la adolescente, junto a una imagen donde se los ve muy cómplices: ella con un vestido fucsia y él con traje oscuro, en una escena íntima y elegante.
La relación con el futbolista de las inferiores de Vélez no es nueva, pero sí viene consolidándose con el paso de los meses. A fines de 2025 hicieron pública su historia de amor y, desde entonces, se muestran con bajo perfil pero con gestos significativos.
De hecho, en marzo ya habían dado otra señal del buen momento que atraviesan. “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”, había escrito Indiana al cumplir tres meses de relación, a lo que él respondió: “Te amo mi vida, vamos por más”.
Mientras tanto, el contexto familiar sigue siendo complejo. Las versiones de tensiones con Mica Viciconte y las diferencias entre Nicole y Cubero por la fiesta de Allegra continúan alimentando el foco mediático. Sin embargo, Indiana parece haber encontrado en su pareja un sostén clave para atravesar este momento.
Más tranquila y con un perfil mucho más bajo que en el pasado, la adolescente apuesta hoy a reordenar su vida y priorizar su bienestar. Y en ese camino, el amor aparece como su refugio más firme.