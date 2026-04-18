Donald Trump advirtió a Irán por el Estrecho de Ormuz: "No pueden chantajearnos"

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Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán elevó aún más el tono al advertir que cualquier barco que se acerque al estrecho será considerado un objetivo militar. En un comunicado oficial, instó a las embarcaciones a permanecer en sus posiciones tanto en el Golfo Pérsico como en el mar de Omán, en una señal clara de control sobre la zona.

Ataques y la estrategia de la “flota mosquito”

En las últimas horas, un nuevo incidente volvió a encender las alarmas: fuerzas iraníes atacaron a un buque mercante en el estrecho de Ormuz utilizando pequeñas embarcaciones rápidas, conocidas como la “flota mosquito”.

Este sistema táctico se basa en lanchas ágiles y fuertemente armadas, capaces de hostigar tanto a barcos comerciales como militares. Según reportes internacionales, estas unidades cuentan con ametralladoras, lanzacohetes, misiles e incluso drones.

las-lanchas-rapidas-del-irgc-se-mueven-durante-un-ejercicio-de-ataque-foto-reuters-55LSZTS73NAO5KBU5LHWXNEQIM Las lanchas rápidas del IRGC se mueven durante un ejercicio de ataque. (Foto: Reuters)

Un conflicto con impacto global

El aumento de la tensión en esta zona estratégica genera preocupación internacional por su impacto en el comercio energético y la estabilidad global.

A pesar de que continúan las negociaciones, la postura firme de Estados Unidos y las amenazas de Irán mantienen en vilo a los mercados y a la comunidad internacional.