Escalada en Medio Oriente: Donald Trump aseguró que EE.UU. tomó el control de un buque iraní en el Golfo de Omán

Según su relato, el destructor de misiles guiados USS Spruance fue el encargado de interceptar la nave y ordenar su detención. Sin embargo, ante la negativa del buque iraní, las fuerzas estadounidenses actuaron de forma directa:

“La tripulación se negó a escuchar, así que nuestro barco los detuvo en seco al hacer un agujero en la sala de máquinas”.

El presidente agregó que efectivos de los Marines ya se encuentran a bordo del Touska y que se está inspeccionando el contenido transportado.

Tensión creciente y negociaciones en duda

El incidente se produce en paralelo a la expectativa por una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, prevista inicialmente para este lunes. Trump había confirmado el envío de una delegación a Pakistán encabezada por el vicepresidente JD Vance, aunque la participación iraní aún no estaba garantizada.

Las diferencias entre Washington y Teherán siguen centradas en cuestiones clave como el programa nuclear iraní y el control del tráfico marítimo en la región.

El foco en el estrecho de Ormuz

El conflicto se intensifica además en torno al estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el comercio global de energía, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre buques con destino a puertos iraníes, Irán respondió endureciendo su postura y advirtió que no permitirá el libre tránsito mientras sus exportaciones sigan restringidas.