Almudena Grandes: la estación de trenes de Atocha de Madrid llevará su nombre

El viudo de la autora, el poeta Luis García Montero, celebró el anuncio en Twitter con un mensaje dirigido a la propia escritora, quien falleció en noviembre a los 61 años víctima de un cáncer: "Querida Almudena, oigo a la Ministra de Transportes decir que la estación de Atocha se llamará Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Es una emoción que los trenes, como nuestros recuerdos, sepan cuál es su punto de partida y de llegada".

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, también usó su cuenta de Twitter para celebrar la iniciativa: "El corazón de Madrid llevará el nombre de una de sus ciudadanas más ilustres: Estación Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Un reconocimiento a una escritora que hizo de la capital una protagonista más de sus obras, que nos descubrió con sus relatos el Madrid más íntimo y sincero".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, en cambio, fue irónica sobre la decisión del Gobierno español: "Lo que sabemos es que el Gobierno quiere dar nombre de mujer a otras estaciones y ponerles el nombre de una mujer y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer".

Las expresiones de Díaz Ayuso se enmarcan en una polémica que ya lleva algunos meses. Pocos días después de la muerte de la autora, su viudo, Luis García Montero, aseguró que extrañó la presencia de algún representante del Gobierno local en el entierro de la autora.

"Hay una falta de conciencia democrática y de saber que una cosa es la institución y otra es el debate político", sostuvo el poeta y director del Instituto Cervantes en relación a la diferencias políticas entre Grandes -de confesa simpatía por la izquierda- y el Partido Popular (PP) que gobierna la capital madrileña, aliado a la centroderecha.

El ruido que provocaron por entonces las críticas del marido de las escritora se fue disolviendo. Sin embargo, la polémica se re-encendió cuando José Luis Martínez-Almeida, el alcalde del Ayuntamiento madrileño por el PP, consideró en una entrevista que la escritora no merecía ser declarada como hija predilecta de la ciudad: "El personaje no lo merece. Yo creo que no", afirmó.

La decisión de rebautizar la estación está cargada de simbolismo cultural y político porque es clave en el entramado de transporte madrileño. Atocha es un complejo ferroviario de hierro y cristal en la plaza del Emperador Carlos V, en el que confluyen la estación de Atocha-Cercanías, la estación Puerta de Atocha, la zona del invernadero y la antigua estación.

Surgió como un simple embarcadero y lo inauguró el 9 de febrero de 1851 la empresa ferroviaria MZA (Compañía del Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante). Fue la primera estación de tren de la capital y debe su existencia al empeño de la Casa Real en conectar la ciudad de Madrid con el Real Sitio de Aranjuez.

El 11 de marzo de 2004 fue uno de los escenarios de la cadena de atentados islamistas en la que murieron 191 personas.