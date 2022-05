Argentina reportó 54% más de contagios de Covid-19, ¿explotarán de nuevo los casos en Latinoamérica?

carla vizzotti aumento de casos.jpg Carla Vizzotti, ministra de Salud. Los contagios crecieron un 36% en la Argentina en los últimos 14 días (Foto: Télam)

El aumento de casos en la Argentina

La comunicación oficial ya no es diaria sino semanal. Eso de por sí constituye una buena noticia, porque refleja un descenso en los casos, a tal punto, que el seguimiento puede pasar a una etapa diferente, más aliviada.

Lo mismo ocurre en Estados Unidos y en Europa. A ambos lados del Atlántico, dijeron que la fase más trágica y compleja del coronavirus ha pasado. La pandemia va camino a ser una cuestión endémica como la gripe.

La Argentina está en el mismo camino, pero este incremento en tan sólo siete días causa preocupación. La buena noticia es que, pese a todo, el número de fallecidos se mantuvo moderadamente estable. Esto indica que las vacunas siguen siendo efectivas frente a las diferentes variantes del coronavirus.

ops y las vacunas.jpg La OPS ratifica que las vacunas son efectivas frente a todas las variantes del coronavirus (Foto: OPS)

Un mensaje por Twitter de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/Argentina) apareció justo cuando comenzó a registrarse este salto en los nuevos casos. En el momento preciso para llevar tranquilidad. Todas las medidas de protección, desde las básicas, hasta la vacunación dan protección contra la pandemia que se resiste a declinar definitivamente.

Una merma en la aplicación de vacunas de refuerzo en Argentina

La Argentina tuvo un gran debate durante 2021 por las vacunas, su país de origen y por qué se demoró la compra de vacunas desde los Estados Unidos. Pero jamás hubo una resistencia a aplicárselas. Al contrario. Por eso, para fines del año pasado nuestro país exhibía tasas de vacunación superior a los Estados Unidos y varios países europeos.

En Latinoamérica, sólo Chile y Uruguay tenían una clara ventaja en los niveles de inmunidad. De hecho, ambos países están entre los mejores del mundo en la campaña de vacunación contra el coronavirus.

argentina en el podio.jpg Solo Chile y Uruguay superan a la Argentina en el esquema completo de vacunación contra la pandemia (Foto: OWID)

Sólo Chile y Uruguay superan a la Argentina en el esquema completo de vacunación contra la pandemia. Nuestro país está casi en el 82% según "Our World in data", mientras que el líder Chile, supera ya el 90% de la población con el esquema de dos dosis.

Pero con las dosis de refuerzo, nuestro país parece estancado. Como si la población creyera que con dos dosis es suficiente protección contra el coronavirus, que sigue activo y generando subvariantes. Como la BA.4 y BA.5 aisladas nuevamente en Sudáfrica como ocurrió con la variante Ómicron.

dosis de refuerzo.jpg La Argentina con un menor ritmo de vacunación en los refuerzos en comparación con las dosis iniciales (Foto: OWID)

En nuestro país, los refuerzos no siguen la misma progresión que con las dos dosis iniciales. Es por eso que cae del 3ro. al 5to. puesto en toda América.

vacunacion en chile.jpg La catedral de Osorno en Chile, centro de vacunación. Chile es el país com mayor porcentaje de vacunados tanto en el esquema completo como los refuerzos (Foto: Archivo)

¿Una nueva ola en invierno?

La revelación de este aumento causa preocupación. Porque de a poco, van bajando las temperaturas y el coronavirus se mostró más agresivo en estos más de dos años de pandemia siempre entre otoño e invierno.

Sin embargo, tal como como lo dijo para el caso argentino, la OPS (Organización Panamericana de la Salud) tiene buenas noticias en cuanto al esquema de preparación para reaccionar contra nuevos brotes de contagios.

Más de dos tercios de las personas en América Latina y el Caribe ya han recibido dos dosis de la vacuna.

"Las vacunas COVID-19 funcionan y son muy seguras", afirmó Directora de la OPS, Carissa Etienne.

afirmó Directora de la Protegen a la mayoría de las personas contra el coronavirus

Disminuye de manera exponencial el riesgo de muerte en los casos de contagio.

Aunque hay casos de alarmantes desigualdades en el continente: 14 países y territorios de la región ya han alcanzado el objetivo de la OMS de vacunar al 70% de su población antes del 30 de junio, y que otros ocho países han alcanzado una cobertura superior al 60%.

Pero el suministro actual de vacunas no es suficiente y algunos países de la región están rezagados.

Guatemala llega al 33%

San Vicente y las Granadinas al 27,4%

Jamaica 23%

Haití, 1,1% (según los datos de OWID)

La OPS destaca que no se debe bajar la guardia y al mismo tiempo mantener el esquema de prioridades para la asignación de las vacunas.

Carissa Etienne.jpg Carissa Etienne, directora de la OPS. El organismo continental dice que hay que hacer crecer la campaña de vacunación y refuerzos contra el coronavirus (Foto: OPS)

Los adultos mayores, las personas con enfermedades preexistentes, los trabajadores de la Salud y las embarazadas deben ser el objetivo principal de estas campañas, ya que son quienes corren mayor riesgo de hospitalización y muerte a causa del coronavirus.

Otro motivo de preocupación para la OPS es que en América Latina, el ritmo de contagios se había reducido un 2,3% para mediados de abril. Pero aumentaron un 11,2% en América del Norte y también se han incrementado en el Caribe. Ahora, llega este aumento preocupante del 36% en dos semanas en la Argentina.

Chile y Uruguay

Casi desde el inicio de la pandemia han sido los modelos a seguir - o al menos contemplar - en la región. Casi no interrumpieron el dictado de clases cuando no había vacunas. Con la llegada de ellas, no pararon sus campañas de vacunación hasta llegar al 90% (Chile) y mas del 82% (Uruguay). Lo mismo sucede con la aplicación de refuerzos.

En el país trasandino, el Ministerio de Salud informó que este sábado se reportaron 2.926 contagios de coronavirus, con 478 nuevos casos asintomáticos y 11.845 casos activos. La región metropolitana concentra casi el doble de los casos registrados en relación al resto del país.

Con estos números, los últimos 7 días en Chile varían en un 23% con respecto ala semana anterior. Pero si la comparación se hace sobre lo últimos 14 días, hubo un descenso del 11%.

En tanto en el Uruguay, los datos de las autoridades sanitarios también dan números auspiciosos. Este domingo 8 de mayo no se registraron casos nuevos de contagios ni de muerte en todo el país.

Para incrementar las políticas de prevención y vacunación, el Uruguay resolvió tomar una nueva medida: reducir el intervalo de tiempo de espera entre la tercera y cuarta dosis de la vacuna de seis a cuatro meses.