Argentinos en Qatar: ¿cómo se vive desde adentro en el país del próximo Mundial?

Nacho Artigas, es uno de los tantos argentinos que vivió en Qatar. Tiene 25 años, es periodista y tripulante de cabina, y vivió 1 año y medio en la capital del país, Doha, por cuestiones laborales. Lo primero que destacó de Qatar es el lujo y el “derroche” de dinero. “Es una cultura muy rica. Podes encontrar lugares sumamente lujosos en el medio de la nada” afirmó, y agregó: “Me sorprendió cómo manejan el dinero, y cómo lo muestran. Ellos te echan en cara que tienen plata todo el tiempo”.

En contracara a este bienestar económico, se encuentra la falta de libertad individual y derechos sociales. “La homosexualidad está penada por ley, y la vida de las mujeres es muy límitada” detalló el periodista quien describió sentirse muy perdido al venir desde un país latinoamericano donde muchos de los derechos ya están ganados. Sin embargo, cuando pudo entender mejor el día a día en Doha, se dio cuenta que la población que “no cumplía con las normas” tenía vidas paralelas. “Todo se hace a puertas cerradas, hay mucha gente que está casada y tiene una doble vida e incluso, las esposas saben esto de sus maridos” concluyó Artigas.

El verano en Qatar

El clima en Qatar es un problema, es más hasta la fecha del Mundial se tuvo que desplazar a diciembre porque los veranos en la región son muy calurosos con temperaturas de hasta 50 grados. “Vos salis a la calle, te quedas parado y transpiras igual” explicó Nacho, igualmente especificó que el país está preparado, y hasta en las zonas más humildes tienen aire acondicionado.Como consecuencia de estos calores, la gente suele salir a pasear y andar en bicicleta alrededor de la 1 o 2 de la mañana.

El idioma en Qatar

“Qatar era una colonia del imperio britanico, por ende el inglés es su segunda lengua no oficial” detalló Nacho, y afirmó que si bien el idioma oficial es el árabe, al haber tantos inmigrantes y sólo aproximadamente el 11% de población nativa, el inglés se suele utilizar más en la cotidianidad. Por ejemplo, los carteles, y señalizaciones en las calles están escritos en los dos idiomas.

La comida en Qatar

La comida “es muy diferente a lo que estamos acostumbrados”, pero para alegrar a quienes tienen un gran problema con los sabores, Doha es una ciudad donde podes encontrar restaurantes con alimentos de todo el mundo, es más hasta hay un local gastronómico argentino que se llama “La Boca”

En cuanto a los sabores se puede encontrar mucho curry, cordero, y vaca. El cerdo y el alcohol están prohibidos por la religión musulmana, y solamente se puede consumir en restaurantes ubicados en hoteles lujosos de 5 estrellas, sin embargo el precio es muy caro. “En las calles o supermercados no hay posibilidad de comprar estos productos, a no ser que cuentes con una licencia que te la puede otorgar el gobierno como no” afirmó Artigas.

Seguridad en Qatar

En Doha, Nacho describió que se sentía muy seguro. Él dejaba su celular arriba de la mesa en un café, iba al baño, y no había ningún problema. “No es que hay tanta presencia policial, sino que la seguridad es más bien cultural, la mayoría de la gente tiene internalizado el discurso del no robo, y se aplica bien” detalló el periodista. Sin embargo, para las mujeres no se trata de la misma sensación, Nacho declaró que varias de sus amigas latinoamericanas que se vestían de diferente forma a las nativas, se sentían muy incómodas y observadas por los hombres.

Para concluir, Nacho comentó que su bienestar económico fue excelente, no tenía incertidumbre al hablar de dinero viviendo en ese país respecto a su día a día. Podía ahorrar, y planear un futuro. Sin embargo, afirmó que el bienestar tiene que ver también con el aspecto social: sentirse amparado por un marco jurídico, aceptado por la sociedad y representado.