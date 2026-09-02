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Asesinaron a un músico, a su esposa embarazada y a su hija de tres años

Jonathan “Honas” Meléndez, músico y fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su mujer embarazada y su hija dentro de su casa. También murieron otra mujer y el perro de la familia.

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Asesinaron a un músico

Asesinaron a un músico, a su esposa embarazada y a su hija de 3 años. (Foto por: Instagram @honasmelendez)

El músico mexicano Jonathan Meléndez, conocido artísticamente como “Honas” e integrante fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada y su hija de tres años dentro de su casa, ubicada en un barrio residencial de la periferia de la Ciudad de México. Por el crimen fueron detenidos dos sospechosos y una de las hipótesis que investigan las autoridades es que el ataque estuvo vinculado con un robo.

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Meléndez tenía 38 años y se desempeñaba como tecladista, compositor y productor musical. Además, había sido uno de los fundadores de Camilo Séptimo, reconocida banda mexicana de synth pop.

La Policía encontró los cuerpos cerca de la medianoche del martes después de ingresar a la vivienda donde residía la familia. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad, Jonathan Meléndez fue encontrado maniatado y con un disparo en la cabeza.

En la vivienda también hallaron asesinada a su esposa, de 35 años, quien cursaba un embarazo de cuatro meses, y a la hija de ambos, de apenas tres años. Ambas víctimas presentaban características similares a las encontradas en el músico.

Además, las autoridades hallaron el cuerpo de una cuarta víctima, una mujer de 21 años, que presentaba una herida de bala en la espalda. El diario mexicano El Universal indicó que se trataría de una empleada doméstica que trabajaba para la familia.

Jonathan “Honas” Meléndez, músico y fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su mujer embarazada y su hija.

Jonathan “Honas” Meléndez, músico y fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su mujer embarazada y su hija.

El perro de la familia también fue encontrado muerto. En medio de la dramática escena, los agentes encontraron a un niño de seis años con vida y sin signos de violencia, según precisaron las autoridades. Su identidad no fue informada.

Dos detenidos y una relación de confianza: qué se sabe del crimen

La investigación avanzó rápidamente y las autoridades apuntaron contra dos hombres que habrían participado en el ataque. De acuerdo con la principal línea investigativa, uno de los sospechosos mantenía una relación de confianza con las víctimas, circunstancia que habría permitido que los atacantes ingresaran a la propiedad.

Las autoridades señalaron que los investigadores trabajan sobre “la probable participación” de ambos sospechosos y buscan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda antes de los asesinatos. Una de las hipótesis es que el móvil del múltiple homicidio haya sido un robo. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los detenidos y establecer si participaron otras personas.

Jonathan Meléndez fue asesinado en México (Foto: Cortesía/Milenio)

Jonathan Meléndez fue asesinado en México (Foto: Cortesía/Milenio)

Quién era Jonathan “Honas” Meléndez, fundador de Camilo Séptimo

Jonathan Meléndez tenía 38 años y había desarrollado una extensa trayectoria dentro de la escena musical mexicana. Conocido como “Honas”, era tecladista, compositor y productor, además de uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo, grupo creado en 2013 y convertido en uno de los exponentes del synth pop mexicano.

La banda publicó cuatro álbumes y construyó una importante audiencia tanto en México como en otros países de Latinoamérica. En 2022, Camilo Séptimo recibió una nominación a los Premios MTV Miaw y alcanzó una fuerte presencia en las plataformas digitales, con alrededor de 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En pocas palabras

  • Músico asesinado: Jonathan "Honas" Meléndez, fundador de Camilo Séptimo, fue hallado muerto en su casa.
  • Víctimas fatales: Junto a él, murieron su esposa embarazada, su hija de 3 años y otra mujer.
  • Detenidos: Dos sospechosos fueron arrestados; investigan un posible robo como móvil del crimen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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