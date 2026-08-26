Fracasaron al plantar árboles y soltaron 50 bisontes en un desierto abandonado

La explicación está en una característica particular de esta especie. Aunque a simple vista puede parecer simplemente un gran herbívoro que se desplaza por el paisaje en busca de alimento, el bisonte cumple una función mucho más amplia. Su actividad cotidiana desencadena una serie de procesos naturales capaces de alterar el funcionamiento de todo un ecosistema.

Cuatrociénegas y el regreso de los bisontes al desierto de Chihuahua

El escenario elegido para esta experiencia es la Reserva El Santuario, dentro de la región de Cuatrociénegas, en el estado mexicano de Coahuila.

Se trata de un territorio extraordinario por su diversidad y sus características geológicas. La zona es reconocida internacionalmente por sus dunas de yeso, sus pozas de aguas azuladas y una biodiversidad excepcional, con numerosas especies adaptadas a unas condiciones ambientales particulares.

El área protegida comprende alrededor de 400.000 hectáreas, donde conviven cientos de especies de plantas y animales. Algunas de ellas son endémicas y otras enfrentan diferentes grados de amenaza.

En ese contexto, el regreso del bisonte no es considerado simplemente la recuperación de un animal que había desaparecido. Para los responsables de la iniciativa, representa la posibilidad de restablecer una pieza que durante miles de años formó parte del funcionamiento natural del paisaje.

El primer paso se produjo en agosto de 2025, cuando tres bisontes fueron trasladados hasta la Reserva El Santuario. La operación fue impulsada por la Fundación Pro Cuatrociénegas junto con el Museo del Desierto de Coahuila.

La experiencia inicial fue seguida meses después por una segunda incorporación.

En noviembre llegaron 44 ejemplares adicionales, llevando a 47 el número total de bisontes introducidos en el proyecto.

La cifra puede parecer pequeña frente a la extensión del territorio, pero el objetivo no consiste solamente en aumentar rápidamente la población. El propósito central es recuperar progresivamente una especie que alguna vez tuvo una función ecológica importante en la región.

El bisonte, un verdadero “ingeniero del ecosistema”

Una de las claves para entender el proyecto está en el comportamiento natural de estos animales.

Gerardo Ruiz Smith, director de la Fundación Pro Cuatrociénegas, definió al bisonte como un “ingeniero del ecosistema”, debido a la capacidad que tiene para modificar el ambiente sin hacerlo de manera deliberada.

La idea es sencilla: el animal busca alimento, camina, corre, se revuelca, defeca y se desplaza por diferentes sectores. Cada una de esas actividades produce pequeñas alteraciones en el ambiente que, acumuladas con el tiempo, pueden tener consecuencias mucho mayores.

El bisonte no necesita “hacer” algo de manera consciente para transformar el territorio. Su propia forma de vida genera cambios en el suelo y en la vegetación.

Uno de los efectos más importantes está relacionado con el consumo de materia vegetal.

Al alimentarse de hierbas y vegetación seca, los bisontes reducen parte del material disponible que podría actuar como combustible durante un incendio. En una región árida, donde las condiciones climáticas pueden favorecer la propagación rápida del fuego, esta función puede adquirir una importancia adicional.

Pero el impacto no termina allí.

Las pezuñas de los bisontes también transforman el suelo

El enorme tamaño de estos animales también juega un papel relevante.

Un bisonte adulto puede alcanzar varios cientos de kilos de peso, y cada uno de sus desplazamientos deja una huella física sobre el terreno. Cuando corre o se mueve por zonas compactadas, sus pezuñas remueven las capas superficiales del suelo.

Ese proceso puede generar pequeñas aberturas y espacios que facilitan la penetración del agua.

En un ambiente desértico, cada oportunidad para que el agua llegue a las capas inferiores del suelo puede resultar determinante para la vegetación.

La presencia de los bisontes, por lo tanto, puede favorecer una mayor infiltración y contribuir a modificar las condiciones del terreno. Allí donde antes había una superficie más compacta, el paso constante de los animales introduce cambios que pueden terminar beneficiando el crecimiento vegetal.

Es una cadena de efectos que comienza con un comportamiento tan simple como caminar.

Además, los bisontes pueden contribuir a transportar semillas. Algunas quedan adheridas a su abundante pelaje y luego se desprenden mientras los animales recorren nuevas áreas.

De esta manera, los bisontes funcionan también como vehículos naturales para la dispersión de semillas, conectando diferentes sectores del paisaje y ayudando a que determinadas especies vegetales puedan expandirse.

El estiércol activa otra cadena de vida

Existe otro elemento que suele pasar inadvertido cuando se analiza la función de los grandes herbívoros: sus excrementos.

El estiércol de los bisontes no desaparece simplemente en el suelo. Forma parte de una compleja cadena biológica en la que intervienen otros organismos.

Entre ellos aparecen los escarabajos peloteros, insectos especializados en utilizar los excrementos de distintos animales.

Estos escarabajos transportan y entierran parte del material orgánico. Al hacerlo, introducen nutrientes en el suelo y generan pequeñas galerías que contribuyen a modificar su estructura.

El proceso tiene varias consecuencias simultáneas: se recicla materia orgánica, se incorporan nutrientes y se favorece la aireación de las capas del suelo.

Así, un solo bisonte puede desencadenar una secuencia que involucra plantas, insectos, microorganismos y otros componentes del ecosistema.

La importancia del fenómeno radica precisamente en esa interconexión.

El proyecto no busca que los bisontes sean una atracción aislada dentro de una reserva. El objetivo es que vuelvan a ocupar su lugar dentro de una red ecológica mucho más amplia.

Las cámaras captaron el regreso de pumas y linces

Los primeros resultados observados en la zona generaron otro dato particularmente llamativo.

Las cámaras instaladas para monitorear la fauna comenzaron a registrar la presencia de especies como pumas, linces y pecaríes de collar.

Esto no significa necesariamente que los bisontes hayan provocado por sí solos el regreso de cada uno de estos animales. Sin embargo, su actividad puede formar parte de un proceso más amplio de recuperación del hábitat.

Cuando un ecosistema recupera determinadas condiciones, otras especies pueden encontrar nuevamente alimento, refugio o espacios adecuados para desplazarse.

Ese efecto en cadena es uno de los principales motivos por los que los especialistas consideran especialmente importantes a las denominadas especies clave.

El concepto describe a determinados organismos cuya presencia puede influir de manera desproporcionada sobre el funcionamiento de un ambiente.

En el caso del bisonte, su tamaño, su alimentación y su comportamiento hacen que su influencia vaya mucho más allá de su propia supervivencia.

Donde aparece el bisonte, el paisaje también puede empezar a cambiar.

Las aves encontraron un recurso inesperado en los bisontes

La transformación del entorno no es la única interacción que llamó la atención de quienes siguen el proyecto.

Los responsables también observaron que algunas aves de la región utilizan el pelo de los bisontes para construir sus nidos.

El fenómeno muestra cómo una especie reintroducida puede comenzar a relacionarse rápidamente con organismos que ya estaban presentes en el territorio.

El pelaje que los animales pierden naturalmente se convierte en un recurso disponible para otras especies. Las aves pueden incorporarlo a sus estructuras de nidificación, aprovechando un material que antes no estaba disponible en la misma cantidad.

Es otro ejemplo de cómo la recuperación de una especie puede generar efectos secundarios positivos que resultan difíciles de anticipar en su totalidad.

Más que recuperar una especie: reconstruir un ecosistema

Para quienes participan en el proyecto, uno de los aspectos más importantes es que el regreso de los bisontes representa una oportunidad para reconstruir procesos naturales que habían quedado interrumpidos durante generaciones.

La desaparición de una especie grande no implica únicamente que deje de verse ese animal. También desaparecen las funciones que cumplía.

Cuando un herbívoro de gran tamaño deja de recorrer un territorio, cambia la manera en que se consume la vegetación, se distribuyen las semillas, se modifica el suelo y se reciclan los nutrientes.

Por eso, recuperar una especie puede significar mucho más que incrementar el número de ejemplares de una población.

En Cuatrociénegas, la apuesta apunta precisamente en esa dirección.

La presencia de 47 bisontes puede convertirse en el punto de partida de una recuperación ecológica mucho más extensa, aunque los resultados definitivos necesitarán tiempo y seguimiento científico.

La experiencia apenas comenzó y todavía será necesario observar cómo evoluciona la población, cómo se adapta al ambiente y qué cambios se mantienen a largo plazo.

El desierto de Chihuahua empieza a contar otra historia

La imagen del desierto suele asociarse con terrenos vacíos, escasa vegetación y condiciones extremas. Sin embargo, ecosistemas como el de Cuatrociénegas demuestran que las regiones áridas pueden albergar una biodiversidad extraordinaria.

En este escenario, el regreso del bisonte adquiere un significado especial.

Un animal que había sido eliminado del territorio por la actividad humana vuelve a caminar por el mismo paisaje más de un siglo después, y su presencia comienza a generar nuevas interacciones.

Los bisontes consumen vegetación, remueven el suelo, transportan semillas y producen estiércol que alimenta a otros organismos. Las plantas encuentran nuevas oportunidades para crecer, los insectos participan en el reciclaje de nutrientes y las cámaras registran fauna de mayor tamaño.

Todo forma parte de una misma red.

Ruiz Smith describió a los bisontes como “arquitectos del paisaje”, una definición que resume el principio detrás de la iniciativa: los animales no solo habitan un ecosistema, también pueden contribuir a construirlo y mantenerlo.

El desafío ahora será conseguir que este retorno sea sostenible y que la población pueda consolidarse en el tiempo.

Después de décadas de ausencia, los bisontes volvieron a Cuatrociénegas y el desierto ya muestra algunas señales de cambio. Lo que comenzó con tres animales en agosto de 2025 y continuó con otros 44 ejemplares podría convertirse en un ejemplo de cómo la reintroducción de una especie puede ayudar a recuperar procesos naturales perdidos.

El verdadero resultado, sin embargo, no se medirá únicamente por cuántos bisontes haya dentro de unos años.

La señal más importante será otra: si el paisaje vuelve a funcionar como lo hacía cuando estos enormes herbívoros todavía formaban parte de él.