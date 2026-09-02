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Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo según el ranking de la revista Forbes

El empresario más rico de la Tierra cada vez acumula más riqueza y se distancia de sus colegas. Hay un cambio claro de tendencia. Las empresas dedicadas a la tecnología y la inteligencia artificial son las nuevas bases para multiplicar la riqueza.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Los hombres más ricos del mundo. Acumulan una riqueza mayor que varios países. (Foto: A24.com)

Los hombres más ricos del mundo. Acumulan una riqueza mayor que varios países. (Foto: A24.com)

Es una carrera que regularmente actualiza la revista Forbes. El ranking de las 10 personas más ricas del mundo. Aunque con el paso del tiempo hay un liderazgo indiscutible que se va consolidando. Elon Musk, el empresario de la tecnología Tesla y la industria espacial Space X. Sólo su fortuna personal está estimada en 892.000 millones de dólares. Muy lejos en el segundo puesto aparece Larry Page, de Google con 277 mil millones. El podio se completa con Jeff Bezos, el dueño de Amazon con 268.000 millones de dólares.

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Elon Musk no solo es la persona más rica del mundo. Cada vez, acumula mayor fortuna y le saca más distancia al segundo en el ranking de Forbes. (Foto: Gentileza Forbes).

Elon Musk no solo es la persona más rica del mundo. Cada vez, acumula mayor fortuna y le saca más distancia al segundo en el ranking de Forbes. (Foto: Gentileza Forbes).

El relevamiento de la revista económica consigna otro dato que parece irreversible: entre las empresas líderes aparecen las que se vinculan con los emprendimientos tecnológicos que dominan el planeta. El mundo de los multimillonarios vuelve a estar dominado por los grandes empresarios tecnológicos. Las fortunas de los hombres más ricos del mundo están vinculadas a empresas que cambiaron la forma de comunicarse, comprar, trabajar y desarrollar tecnología. Son los fundadores y principales accionistas de compañías como Tesla, SpaceX, Google, Amazon, Oracle, Meta y Nvidia.

Al mismo tiempo, la lista, en constante revisión, trae otra novedad: la salida de quienes era líderes en el top ten hasta hace poco tiempo. Se trata de Bernard Arnault y Warren Buffett. El francés es el propietario de LVMH (Louis Vuitton y Hermés) y el filántropo (y megamillonario) norteamericano sufre la caída de Berkshire Hathaway, su conglomerado de empresas.

Para graficar el poder de estas personas astronómicamente ricas basta un dato: si Elon Musk fuera un país, sería el octavo del mundo por su "PBI" o en realidad, su fortuna personal.

En pocas palabras

  • Elon Musk: Lidera el ranking de Forbes con una fortuna estimada en 892.000 millones de dólares.
  • Empresas Tecnológicas: Dominan el podio con fundadores de Tesla, SpaceX, Google y Amazon.
  • Nuevos Líderes: Bernard Arnault y Warren Buffett salieron del top ten.
Resumen generado por Thinkindot AI
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