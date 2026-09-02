Quiénes son las 10 personas más ricas del mundo según el ranking de la revista Forbes

Es una carrera que regularmente actualiza la revista Forbes. El ranking de las 10 personas más ricas del mundo. Aunque con el paso del tiempo hay un liderazgo indiscutible que se va consolidando. Elon Musk, el empresario de la tecnología Tesla y la industria espacial Space X. Sólo su fortuna personal está estimada en 892.000 millones de dólares. Muy lejos en el segundo puesto aparece Larry Page, de Google con 277 mil millones. El podio se completa con Jeff Bezos, el dueño de Amazon con 268.000 millones de dólares.