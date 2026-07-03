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Avanza la investigación en Veracruz

Grabó su propio secuestro y un mes después hallaron su cuerpo: el crimen que conmociona a México

La comunicadora había sido secuestrada el 2 de junio en su vivienda de Nanchital, en el estado de Veracruz. Por el crimen fueron detenidas ocho personas, entre ellas cuatro policías municipales acusados de colaborar con una organización criminal.

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La comunicadora había sido secuestrada el 2 de junio en su vivienda de Nanchital

La comunicadora había sido secuestrada el 2 de junio en su vivienda de Nanchital, en el estado de Veracruz. (Foto: A24)

Roxana Guzmán Ramírez, periodista mexicana y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue hallada muerta en el estado de Veracruz luego de permanecer más de un mes desaparecida tras haber sido secuestrada en su vivienda. Las autoridades confirmaron el hallazgo este viernes y anunciaron la detención de ocho personas acusadas por el crimen, entre ellas cuatro policías municipales.

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La mujer tenía 54 años (Foto: gentileza: Diario Anticipos)

El caso tuvo una amplia repercusión debido a que el secuestro quedó registrado en una grabación realizada por la propia periodista, imágenes que se difundieron a nivel internacional.

El secuestro

Guzmán Ramírez fue secuestrada durante la madrugada del 2 de junio en su casa de Nanchital, una localidad de aproximadamente 30.000 habitantes ubicada en el sur de Veracruz.

La filmación muestra el momento en que dos hombres armados y con el rostro cubierto ingresan por la fuerza a la vivienda luego de derribar la puerta. Mientras apuntaban con armas largas a quienes se encontraban en el lugar, una persona les advirtió: “Hay un menor de edad”. Pese a ello, los atacantes continuaron con el procedimiento y se llevaron a la periodista.

Durante las semanas siguientes, familiares, colegas y organizaciones vinculadas a la defensa de la libertad de prensa impulsaron distintas acciones para exigir su aparición con vida, mientras avanzaban las tareas de búsqueda encabezadas por la Fiscalía General del Estado.

El hallazgo y la investigación

La investigación tuvo un avance decisivo cuando los investigadores localizaron restos humanos en una vivienda. Tras las pericias forenses correspondientes, las autoridades lograron establecer que pertenecían a Guzmán Ramírez.

En el marco de la causa, la fiscalía informó la detención de ocho personas acusadas de homicidio. Entre los arrestados figuran cuatro hombres que cumplían funciones como policías municipales al momento de los hechos.

De acuerdo con la investigación oficial, los agentes mantenían vínculos con la organización criminal señalada como responsable del secuestro y asesinato. La fiscalía sostuvo que “proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en las operaciones del grupo delictivo”.

Un antecedente trágico

La violencia vinculada al ejercicio periodístico ya había marcado la vida de la comunicadora. En 2017 presenció el asesinato de su pareja, el periodista Carlos Fernández Escalante, conocido como “El Loco”, quien fue atacado a tiros mientras ambos se encontraban juntos.

A pesar de ese episodio, Guzmán Ramírez continuó desarrollando su actividad profesional. Meses atrás había creado el portal Pulso Informativo del Sureste, un espacio dedicado a la difusión de noticias locales y denuncias ciudadanas, principalmente a través de redes sociales.

Secuestros de periodistas

Según datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, entre 2005 y 2024 fueron asesinados 31 periodistas en Veracruz, mientras que otros cuatro permanecen desaparecidos.

La situación de violencia contra trabajadores de prensa en la región continuó durante este año. En enero fue asesinado a balazos Carlos Castro, periodista del sitio Nota Roja, mientras se encontraba en un restaurante de la ciudad de Poza Rica, en el norte del estado. Con el crimen de Roxana Guzmán, ya son al menos tres los periodistas asesinados en Veracruz durante 2026.

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