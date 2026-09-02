Brian Sarmiento reveló lo que nadie sabía de Gran Hermano y destapó un fuerte escándalo: "Había..."

El exjugador también recordó cómo se produjo su salida del reality y aseguró que había un acuerdo previo respecto del momento en el que abandonaría el programa. “Había arreglado al otro día que iba a salir, la terminan expulsando y entonces salgo fuera de horario. Hablo con Ignacio, estaba enojado. Me llaman de la productora de Gran Hermano y les dije que quería hablar con el jefe. Cuando me despierto, le dije que necesitaba hablar con él”, contó.

“Si a mí el número uno del programa, cuando yo termino saliendo por una situación extrema, con Danelik por violenta, y conmigo no se comportaron de la manera que habían hablado... ”, expresó, dejando en claro su enojo por lo ocurrido y por la falta de espacios que, según su versión, tuvo después de abandonar la casa.

De esta manera, volvió a poner bajo la lupa el detrás de escena de Gran Hermano y cuestionó las decisiones de la producción tras su polémica salida del reality. Sus declaraciones se producen en medio de un clima de tensión por las distintas expulsiones y por el tratamiento que reciben los participantes una vez que dejan la competencia.

Qué dijo Danelik de Santiago del Moro

La polémica alrededor de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) continuó fuera de la casa tras las expulsiones de Danelik y Campanita, y luego de que Brian Sarmiento decidiera abandonar voluntariamente el reality para acompañar a su pareja.

Desde entonces, ambos dejaron en claro su malestar con algunas decisiones tomadas por el programa. En las últimas horas, la exparticipante volvió a apuntar contra Santiago del Moro luego de compartir en X un fragmento de El Debate donde el conductor elogió a la participante paraguaya, justamente la participante con la que había protagonizado el conflicto que derivó en su expulsión.

“Te lo dije el otro día: vos ya ganaste esta competencia, te instalaste, sos una figura de reality a nivel internacional. He visto pasar mucha gente pero no hay otra igual”, le dijo Del Moro a la participante paraguaya.

La influencer aprovechó la publicación para volver a denunciar que el conductor la bloqueó de Instagram: “¿Vieron que les dije que me había bloqueado de IG? Bueno aquí les dejo esto, lo hace para que yo lo vea porque lo deje expuesto jajaja”.

Y agregó: “Y tengo la grabación de pantalla, cuando quiero buscarlo o entrar a su perfil me sale usuario no encontrado ”.

Por su parte, el exfutbolista volvió a manifestar su desacuerdo con la salida de su pareja y apuntó nuevamente contra el reality. “Sigan ustedes…”, expresó.