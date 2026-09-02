Horror: quién era la exitosa mujer de 32 años asesinada a puñaladas en pleno Times Square

El ataque ocurrió en pleno Times Square, uno de los lugares más típicos de la gran manzana. La zona de los teatros de Broadway, de los enormes carteles luminosos y el centro de la ciudad para recibir el año nuevo. Lamentablemente, desde hace unos años, también ha sido el lugar elegido por terroristas o desequilibrados para cometer ataques tan graves como este que le costó la vida a la joven .

Cuando llegaron los agentes, Cisneros continuaba armada. La Policía aseguró que intentaron detenerla con pistolas Taser, pero la mujer no depuso los cuchillos y avanzó hacia los efectivos. Finalmente, los agentes abrieron fuego y la sospechosa murió.

Bank of America expresó su conmoción por la muerte de Piacenti y destacó que era una integrante valorada de la compañía con futuro brillante que se truncó.

Erin Piacenti, la joven de 32 años, acababa de ser madre, brillante ejecutiva. Asesinada en plena calle en Nueva York. (Foto: Gentileza TMZ)

Nueva York: Conmoción por el asesinato una joven madre y brillante profesional

Erin Piacenti, una abogada de 32 años, pese a su juventud, vicepresidenta de Bank of America. Pero además, datos personales le aportan más dolor a su muere. La asesinaron a puñaladas en pleno Times Square, en Nueva York. La policía sostiene que fue atacada al azar por una mujer con problemas psiquiátricos. Apenas 4 días antes de sufrir este ataque mortal, celebró su segundo año de matrimonio con Frank Piacenti. Y estaba de licencia porque llevaba pocos meses como madre primeriza y quería dedicarse por entero a su hija. La tragedia golpeó especialmente a su entorno porque Piacenti atravesaba un momento personal que había sido marcado por estos importantes cambios y alegrías personales y en su matrimonio. Eso es lo que le da más dimensión a la conmoción que el caso causa en Nueva York.

La brutal secuencia que terminó con la vida de Erin Piacenti

De acuerdo con la investigación policial, Cisneros sacó dos cuchillos de una bolsa y atacó primero al hombre de 68 años, quien acababa de salir del subte y se encontraba junto a su esposa. El hombre, malherido, fue llevado a un hospital en el que se encuentra internado. Poco después, avanzó por la séptima avenida y atacó a Piacenti. Ambas agresiones ocurrieron con apenas unos 20 segundos de diferencia. La joven fue trasladada de urgencia al hospital Bellevue, pero murió como consecuencia de las heridas. La mujer, de nombre Pamela Cisneros tenía un cuchillo en cada mano. Cuando la policía quiso detenerla los amenazó a los dos grupos que intentaron reducirla. Incluso le dispararon con una pistola Taser, pero no surtió resultado. Entonces, uno de los agentes le hizo un disparo con su arma reglamentaria y la mató.

Las autoridades señalaron que Cisneros tenía antecedentes documentados de problemas de salud mental y encuentros previos con la Policía, aunque no registraba antecedentes de arrestos.