Jorge Macri confirmó cuándo estará listo el Autódromo de Buenos Aires para recibir a la Fórmula 1

El jefe de Gobierno afirmó que el proyecto permitirá contar con uno de los circuitos más modernos de la región y que también estará disponible para las principales categorías nacionales. “Vamos a tener a todas las categorías nacionales compitiendo en el mejor autódromo de Latinoamérica”, señaló.

Según explicó, el nuevo circuito contará con curvas peraltadas, sectores específicos para entrenamientos y una infraestructura diseñada para transformar cada competencia en una experiencia que vaya más allá de las carreras. “Hoy el automovilismo no es solo la carrera. Es un día completo de entretenimiento”, destacó.

La reunión con el presidente de la FIA y el sueño de traer la Fórmula 1

Macri recibió a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, para presentarle personalmente los planos y detalles de la renovación del Autódromo de Buenos Aires.

Según relató el mandatario porteño, la respuesta del dirigente internacional fue positiva. “El sueño obviamente es traer la máxima competencia y ayer el presidente de la FIA quedó muy impresionado con los avances y el compromiso cuando vio los planos y los avances que tenemos”, afirmó.

Macri anticipó además que en febrero de 2027 esperan estar en condiciones de realizar las primeras pruebas en el renovado circuito. “En febrero vamos a tener las condiciones, si Dios quiere, de probar el autódromo”, adelantó y aseguró que "en abril ya tenemos autódromo para Fórmula 1”, aseguró.

Qué falta para que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina

Aunque Buenos Aires avance con las obras y consiga las condiciones técnicas necesarias, existe otro obstáculo determinante: conseguir un lugar en el calendario de la Fórmula 1. Macri explicó que el acuerdo permite un máximo de 25 Grandes Premios por temporada y actualmente el calendario cuenta con 24 fechas.

“En abril ya tenemos autódromo para la Fórmula 1, pero dependemos del calendario de las carreras. Desgraciadamente por la guerra en Medio Oriente se puede abrir algunas plazas y por eso vamos a hacer la obra completa con la tribuna de la orquilla”, indicó Macri, con la esperanza de poder traer la máxima competición del automovilismo a la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno porteño decidió, ante ese escenario, avanzar directamente con la obra completa necesaria para la Fórmula 1, en lugar de desarrollar inicialmente un circuito más corto.

La obra clave que decidió acelerar la Ciudad para la Fórmula 1

El proyecto original contemplaba un trazado de aproximadamente 4,3 kilómetros, con la posibilidad de ampliarlo posteriormente en caso de avanzar las negociaciones para recibir a la máxima categoría.

Sin embargo, la Ciudad modificó esa estrategia. Macri confirmó que comenzaron a demoler la tribuna de la horquilla, ya que la extensión de ese sector resulta necesaria para completar el trazado pensado para la Fórmula 1. “El plano original era tener un trazado un poco más corto, de 4 kilómetros 300, con después la posibilidad de extenderlo a Fórmula 1”, explicó.

Jorge Macri y Mohammed Ben Sulayem.

Pero finalmente decidieron realizar directamente la obra completa. “Nos jugamos una ficha”, resumió Macri sobre la decisión de acelerar los trabajos. De esta manera, Buenos Aires pretende tener el circuito preparado independientemente de cuándo aparezca una oportunidad dentro del calendario internacional.

El impacto económico que podría generar la Fórmula 1 en Buenos Aires

Macri también destacó el impacto turístico y económico que representa actualmente organizar un Gran Premio. Según explicó durante la entrevista, la Fórmula 1 dejó de ser únicamente una competencia deportiva para convertirse en un evento de entretenimiento que moviliza a las ciudades durante varios días.

En tanto, agregó sobre las competencias de motores: “Es un día completo de entretenimiento, hay un espectáculo que brindan las distintas empresas. Es un polo de desarrollo de atracción muy importante, así que el sueño obviamente es traer la máxima competencia y ayer el presidente de la FIA quedó muy impresionado con los avances y el compromiso cuando vio los planos y los avances que tenemos. En febrero vamos a tener las condiciones, si Dios quiere, de probar el autódromo”.

Como ejemplo mencionó el caso de Miami, donde aseguró que la semana del Gran Premio genera un impacto económico cercano a los 400 millones de dólares. También destacó el modelo de México, donde estimó un movimiento de aproximadamente 250 millones de dólares.