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Fatal accidente con un colectivo: una mujer de 71 años murió y el conductor quedó detenido

Médicos del SAME intentaron reanimarla, pero falleció en el lugar. El chofer, de 47 años, quedó detenido y la Justicia investiga cómo ocurrió el accidente.

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Una mujer de 71 años murió atropellada por un colectivo de la línea 39. (Foto: línea 39)

Una mujer de 71 años murió atropellada por un colectivo de la línea 39. (Foto: línea 39)

Una mujer de 71 años murió este miércoles tras ser atropellada por un colectivo de la línea 39 en el barrio porteño de Constitución. Personal del SAME intentó reanimarla en el lugar, pero las maniobras no tuvieron éxito y el conductor del vehículo quedó detenido.

Leé también Tenía 17 años, manejaba un cuatriciclo y murió tras un trágico accidente
El vehículo volcó frente a un camping y la joven fue trasladada al Hospital Perrupato, donde murió a causa de las lesiones. (Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza)

El trágico episodio ocurrió en la zona de Brasil y Lima Este, sobre la calle General Hornos, uno de los sectores de mayor circulación vehicular del barrio.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 1C de la Policía de la Ciudad fueron desplazados hasta el lugar y, al llegar, encontraron a la mujer tendida sobre la calzada. La víctima presentaba una lesión en la cabeza y no respondía a estímulos, por lo que inmediatamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Cuando los médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron al lugar, constataron que la mujer se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Los profesionales comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), tanto básicas como avanzadas, con el objetivo de intentar salvarle la vida.

Médicos del SAME intentaron reanimarla, pero falleció en el lugar. (Foto: archivo)

Médicos del SAME intentaron reanimarla, pero falleció en el lugar. (Foto: archivo)

Sin embargo, pese al trabajo del personal médico, la víctima no respondió a las maniobras. Finalmente, su muerte fue constatada en el lugar a las 14.36. La Policía preservó la escena para permitir la realización de las pericias necesarias y determinar cómo ocurrió el accidente.

Detuvieron al chofer del colectivo tras el accidente

Luego del episodio intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 31, que dispuso una serie de medidas en el marco de la investigación. Según informó la Policía de la Ciudad, el conductor del colectivo de la línea 39, un hombre de 47 años, quedó detenido después del siniestro.

Los investigadores deberán reconstruir ahora la mecánica del impacto y determinar las circunstancias en las que la unidad atropelló a la mujer. Las pericias, las declaraciones de posibles testigos y las cámaras de seguridad disponibles en la zona podrían resultar claves para establecer responsabilidades.

Otro accidente fatal con un colectivo en la Ciudad

El episodio ocurrido en Constitución se produjo apenas una semana después de otro accidente fatal protagonizado por un colectivo en la Ciudad de Buenos Aires.

En aquella oportunidad, una mujer de 78 años murió tras un siniestro con una unidad de la línea 67 en el Metrobús de la avenida Cabildo, en el barrio de Colegiales. El accidente ocurrió alrededor de las 9.20, a la altura de avenida Cabildo al 475, entre Jorge Newbery y Maure.

Según la reconstrucción policial, la mujer había descendido del colectivo cuando la unidad comenzó a avanzar nuevamente. En esas circunstancias, uno de sus pies habría quedado atrapado y la víctima fue arrastrada varios metros.

La mujer finalmente quedó debajo del vehículo y, cuando los equipos médicos llegaron al lugar, constataron que había muerto. Personal de emergencias trabajó posteriormente para retirar el cuerpo, mientras los pasajeros descendieron de la unidad por sus propios medios.

El chofer, de 47 años, quedó detenido. (Foto: archivo)

El chofer, de 47 años, quedó detenido. (Foto: archivo)

Los últimos accidentes de tránsito registrados en la Ciudad

Otro grave episodio vial había ocurrido el 13 de agosto en Flores, cuando un taxi atropelló a tres personas en la esquina de avenida Rivadavia y San Pedrito.

En aquella oportunidad resultaron heridos un ciclista y dos peatones. El ciclista sufrió una fractura expuesta en la pierna izquierda, mientras que una mujer presentó politraumatismos y un hombre de 75 años también necesitó asistencia hospitalaria.

Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica, mientras se inició una investigación para determinar por qué el conductor del Chevrolet Spin que funcionaba como taxi perdió el control y terminó embistiendo a las víctimas.

En pocas palabras

  • Trágico accidente: Una mujer de 71 años murió atropellada por un colectivo de la línea 39 en Constitución.
  • Investigación en curso: El chofer del colectivo, de 47 años, fue detenido y se busca determinar las circunstancias del hecho.
  • Suceso similar: El incidente ocurre una semana después de otro accidente fatal con un colectivo en el barrio de Colegiales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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