Mundo
Príncipe
Reino Unido
CASO EPSTEIN

Así fueron las 11 horas que el príncipe Andrés pasó detenido en una celda común del Reino Unido

El príncipe Andrés recuperó la libertad tras permanecer 11 horas detenido en una comisaría de Aylsham, investigado por presunta mala conducta en un cargo público vinculada a contactos con Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés pasó 11 horas en una comisaría del Reino Unido que investiga su vinculación al caso Epstein. (Foto: Reuters).
La salida del hijo de Isabel II en un vehículo oficial marcó un precedente sin registros recientes en la monarquía británica moderna, ya que se trató de la primera vez que un integrante de la familia real fue arrestado, trasladado a una comisaría y sometido a los procedimientos habituales aplicados a cualquier sospechoso.

El príncipe Andrés recuperó la libertad aunque todavía sigue en investigación su vínculo con el caso Epstein. (Foto: Reuters).

La condición judicial que se le asignó implica que no fue acusado formalmente, aunque tampoco quedó desvinculado del expediente. Los investigadores pueden volver a citarlo, interrogarlo nuevamente o detenerlo si surgen nuevas pruebas en el avance del caso.

La pesquisa se enfoca en su desempeño como enviado comercial británico. Según los documentos analizados, habría intercambiado correos con Jeffrey Epstein que contendrían información sensible sobre viajes oficiales y posibles negocios internacionales. Entre los reportes revisados figuran datos sobre visitas a Asia y detalles estratégicos vinculados a proyectos en Afganistán.

Fuentes policiales indicaron que durante la detención se le practicaron los procedimientos estándar, como toma de huellas, fotografía policial y permanencia en celda común. Las autoridades disponían de un plazo máximo de 24 horas para mantenerlo retenido sin presentar cargos.

La apertura de la investigación

El subjefe de policía Oliver Wright confirmó la apertura formal de la investigación y remarcó que se trata de una etapa inicial. “Entendemos el enorme interés público y daremos actualizaciones en el momento oportuno”, indicó.


El mensaje de Carlos III

Horas después del arresto, el monarca Carlos III difundió un mensaje institucional en el que afirmó que la "ley debe seguir su curso" y expresó "su más profunda preocupación" por la situación, además de garantizar la cooperación de la Casa Real con la investigación.

Mientras el príncipe permanecía detenido, la agenda oficial siguió su curso: el rey asistió a actividades públicas en Londres y la reina Camila mantuvo compromisos sin hacer declaraciones ante la prensa.

