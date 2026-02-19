Así fueron las 11 horas que el príncipe Andrés pasó detenido en una celda común del Reino Unido

Fuentes policiales indicaron que durante la detención se le practicaron los procedimientos estándar, como toma de huellas, fotografía policial y permanencia en celda común. Las autoridades disponían de un plazo máximo de 24 horas para mantenerlo retenido sin presentar cargos.





La apertura de la investigación

El subjefe de policía Oliver Wright confirmó la apertura formal de la investigación y remarcó que se trata de una etapa inicial. “Entendemos el enorme interés público y daremos actualizaciones en el momento oportuno”, indicó.



El mensaje de Carlos III

Horas después del arresto, el monarca Carlos III difundió un mensaje institucional en el que afirmó que la "ley debe seguir su curso" y expresó "su más profunda preocupación" por la situación, además de garantizar la cooperación de la Casa Real con la investigación.

Mientras el príncipe permanecía detenido, la agenda oficial siguió su curso: el rey asistió a actividades públicas en Londres y la reina Camila mantuvo compromisos sin hacer declaraciones ante la prensa.