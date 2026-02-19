No es Argentina: el país de la región que se convirtió en el mayor exportador de carne
Envió al exterior alrededor de 3,45 millones de toneladas, un volumen sin precedentes que superó ampliamente a proveedores consolidados como Estados Unidos y Australia.
Cuál es el país de la región que se convirtió en el mayor exportador de carne (Foto: archivo).
El negocio global de la carne vacuna atraviesa una etapa de cambios en su liderazgo y América Latina ocupa el centro de la escena. En 2025, Brasil se afirmó como el mayor exportador mundial de carne bovina, desplazando a competidores tradicionales y modificando el tablero histórico del comercio internacional.
El país sudamericano envió al exterior alrededor de 3,45 millones de toneladas, un volumen sin precedentes que superó ampliamente a proveedores consolidados como Estados Unidos y Australia. El salto interanual fue superior al 20%, un crecimiento que terminó de consolidar su posición como principal abastecedor global de proteína animal.
La clave del crecimiento
El avance brasileño no se explica únicamente por el aumento de la producción ganadera. También fue determinante la mejora en infraestructura y logística, especialmente en estados clave como Mato Grosso, Goiás y Mato Grosso do Sul, donde se concentra buena parte del rodeo bovino.
La modernización de corredores logísticos y la capacidad operativa de puertos estratégicos como Santos y Paranaguá permitieron sostener embarques a gran escala. Gracias a ello, Brasil logró abastecer a más de 170 destinos y fortalecer su perfil exportador.
China, socio central
El mercado chino continúa siendo el principal motor de las ventas externas brasileñas. En 2025 absorbió cerca de la mitad de las exportaciones de carne bovina del país, reflejando la fuerte demanda asiática de proteína animal.
Si bien en 2026 China introdujo ajustes en cuotas y aranceles para ordenar su mercado interno, el volumen de compras sigue siendo determinante para la industria ganadera brasileña, que mantiene niveles históricos de exportación.
El liderazgo exportador proyecta a Brasil como un actor estratégico en la seguridad alimentaria global. Su combinación de escala productiva, mejoras en sanidad animal y acuerdos comerciales con mercados clave -como China, la Unión Europea, Estados Unidos y países emergentes- refuerza su influencia en el comercio internacional de alimentos.
Al mismo tiempo, el crecimiento del sector abre discusiones sobre sostenibilidad. La expansión de la frontera ganadera y el modelo intensivo de producción generan interrogantes respecto del uso del suelo y el impacto ambiental, especialmente en regiones sensibles.
Más allá de esos debates, desde el punto de vista comercial, Brasil logró consolidar una ventaja competitiva significativa y se posicionó en la cima del ranking mundial de exportadores de carne vacuna.