No es Argentina: el país de la región que se convirtió en el mayor exportador de carne

carne cuartos asado reses.jpg

China, socio central

El mercado chino continúa siendo el principal motor de las ventas externas brasileñas. En 2025 absorbió cerca de la mitad de las exportaciones de carne bovina del país, reflejando la fuerte demanda asiática de proteína animal.

Si bien en 2026 China introdujo ajustes en cuotas y aranceles para ordenar su mercado interno, el volumen de compras sigue siendo determinante para la industria ganadera brasileña, que mantiene niveles históricos de exportación.

El liderazgo exportador proyecta a Brasil como un actor estratégico en la seguridad alimentaria global. Su combinación de escala productiva, mejoras en sanidad animal y acuerdos comerciales con mercados clave -como China, la Unión Europea, Estados Unidos y países emergentes- refuerza su influencia en el comercio internacional de alimentos.

Al mismo tiempo, el crecimiento del sector abre discusiones sobre sostenibilidad. La expansión de la frontera ganadera y el modelo intensivo de producción generan interrogantes respecto del uso del suelo y el impacto ambiental, especialmente en regiones sensibles.

Más allá de esos debates, desde el punto de vista comercial, Brasil logró consolidar una ventaja competitiva significativa y se posicionó en la cima del ranking mundial de exportadores de carne vacuna.