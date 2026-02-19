Majo Martino arruinó el enigmático de Yanina Latorre y la reacción fue terminante: "Te vas..."

Latorre, entre risas pero sin dejar pasar el blooper, le respondió con firmeza: “Te lo dije antes de empezar: ibas a arruinar el enigmático. Andate al frente. Tenés un problema. No des nombres, te dije”.

Majo terminó sentándose frente a sus compañeros, casi como si estuviera en penitencia, en un gesto que sumó aún más humor a la escena. El estudio estalló en risas y el momento, lejos de generar tensión, terminó siendo uno de los más distendidos del programa.

El día que Majo Martino protagonizó un accidente en SQP

Un momento inesperado interrumpió la emisión de SQP (América TV) cuando Majo Martino protagonizó un pequeño percance en pleno aire. El programa debatía el supuesto intento de beso de Eros Ramazzotti a Evangelina Anderson en Italia, tema que se volvió viral, cuando ocurrió el imprevisto en septiembre de 2025.

En medio de la charla distendida y con una copa de vino en la mano, la panelista la rompió accidentalmente, lo que generó un sobresalto inmediato en el estudio. Si bien no pasó a mayores, el ruido y la sorpresa alteraron por unos segundos el ritmo del debate.

“Acá hay algo raro. Me voy a sentar”, lanzó Yanina Latorre al advertir la situación. Por su parte, Lizardo Ponce explicó: “Se le rompió la copa”.

Entre risas, Ximena Capristo comentó: “Buena suerte… tocate la frente”. A lo que Majo reconoció: “Es la segunda vez que rompo una copa”.

Lejos de dejar pasar el momento, Yanina volvió al eje del debate con picardía: “Se puso nerviosa con Eros y Evangelina… ahí pasó algo”. “Te juro que no”, respondió Martino, mientras la conductora remataba entre risas: “Hay gato encerrado”.

El episodio quedó como una anécdota divertida dentro del programa y sirvió para distender el clima antes de retomar el tema central.