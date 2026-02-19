Majo Martino arruinó el enigmático de Yanina Latorre y la reacción fue terminante: "Te vas..."

Majo Martino protagonizó un blooper en SQP (América TV) que dejó a Yanina Latorre completamente desconcertada y terminó con su salida momentánea del panel.
Majo Martino y Yanina Latorre protagonizaron un inesperado desencuentro en SQP, luego de que la panelista arruinara uno de los clásicos enigmáticos del programa.
El equipo estaba comentando el nuevo programa de Guido Kaczka y el lujoso jurado que lo acompañará, mientras la conductora jugaba al clásico enigmático. La dinámica, ya conocida por la audiencia, consiste en dar pistas de a poco sin revelar el nombre hasta que quien conduce lo autoriza.
Sin embargo, en medio del ida y vuelta y cuando la tensión crecía para mantener el suspenso, Majo se adelantó más de la cuenta y lanzó el nombre sin pensar que ese sería, arruinando la principal primicia del programa de la fecha. La reacción de Yanina fue inmediata: entre risas y sorpresa, no ocultó su "fastidio" por el spoiler y decidió hacer levantar del panel a su compañera.
“Guido la quiso a Xuxa para este programa también, de verdad”, lanzó Martino. Apenas cayó en lo que había dicho, se llevó la mano a la cara y atinó a soltar: “Ay, no”.
Latorre, entre risas pero sin dejar pasar el blooper, le respondió con firmeza: “Te lo dije antes de empezar: ibas a arruinar el enigmático. Andate al frente. Tenés un problema. No des nombres, te dije”.
Majo terminó sentándose frente a sus compañeros, casi como si estuviera en penitencia, en un gesto que sumó aún más humor a la escena. El estudio estalló en risas y el momento, lejos de generar tensión, terminó siendo uno de los más distendidos del programa.
Un momento inesperado interrumpió la emisión de SQP (América TV) cuando Majo Martino protagonizó un pequeño percance en pleno aire. El programa debatía el supuesto intento de beso de Eros Ramazzotti a Evangelina Anderson en Italia, tema que se volvió viral, cuando ocurrió el imprevisto en septiembre de 2025.
En medio de la charla distendida y con una copa de vino en la mano, la panelista la rompió accidentalmente, lo que generó un sobresalto inmediato en el estudio. Si bien no pasó a mayores, el ruido y la sorpresa alteraron por unos segundos el ritmo del debate.
“Acá hay algo raro. Me voy a sentar”, lanzó Yanina Latorre al advertir la situación. Por su parte, Lizardo Ponce explicó: “Se le rompió la copa”.
Entre risas, Ximena Capristo comentó: “Buena suerte… tocate la frente”. A lo que Majo reconoció: “Es la segunda vez que rompo una copa”.
Lejos de dejar pasar el momento, Yanina volvió al eje del debate con picardía: “Se puso nerviosa con Eros y Evangelina… ahí pasó algo”. “Te juro que no”, respondió Martino, mientras la conductora remataba entre risas: “Hay gato encerrado”.
El episodio quedó como una anécdota divertida dentro del programa y sirvió para distender el clima antes de retomar el tema central.