Ataque brutal a un diario italiano: así quedó La Stampa tras la irrupción de manifestantes

“ Periodista, te mato ”

“Periodista, terrorista, sos el próximo de la lista”

Además, los asaltantes arrojaron estiércol en la entrada del edificio, un gesto simbólico que profundizó la indignación en el ámbito político y mediático italiano.

El ataque fue captado por cámaras de seguridad y registrado en imágenes que luego circularon por redes sociales y medios locales.

Las fiscalías de Turín e Ivrea abrieron una investigación conjunta para identificar a los responsables del episodio. Hasta el momento, las autoridades lograron reconocer a 34 personas, aunque no hay detenciones confirmadas.

Los investigadores analizan videos, testimonios y rastros dejados en el edificio para avanzar en la causa.

Activistas asaltaron y destrozaron la redacción de un diario 2

Condena política unánime

El ataque generó un rechazo transversal en el arco político italiano, que salió rápidamente a respaldar a La Stampa y a defender la libertad de prensa.

La primera ministra Giorgia Meloni calificó el hecho como “gravísimo” y criticó a quienes intentaron relativizar la violencia:

“Es muy grave que, ante un episodio de violencia contra la redacción de un periódico, alguien sugiera que la responsabilidad recae –aunque sea en parte– en la propia prensa. La libertad de prensa es un pilar de nuestra democracia y debe defenderse siempre y sin ambigüedades”.

El presidente Sergio Mattarella envió un mensaje de solidaridad al directorio y a la redacción del diario, mientras que el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, manifestó su “pleno apoyo” y reclamó una investigación rápida y exhaustiva.

Desde el ámbito local, el síndaco (intendente) de Turín, Stefano Lo Russo, también se expresó:

“La intrusión y los daños ocurridos son inaceptables. Esperamos que los culpables sean identificados y procesados lo antes posible”.