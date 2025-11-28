Ya es oficial: el Gobierno modificó la jornada laboral y todos pasarán a trabajar 44 horas por semana

Colombia, uno de los países latinoamericanos con mayor carga horaria laboral, se suma así a un movimiento global que busca equilibrar la vida personal y profesional. La intensificación del teletrabajo durante la pandemia, el auge de la automatización y los cambios generacionales en las expectativas laborales han impulsado a los gobiernos a revisar sus modelos de productividad.

La nueva jornada no afecta el salario de los empleados. Es decir, los trabajadores seguirán recibiendo la misma remuneración por menos horas trabajadas, una decisión que el Gobierno defiende como necesaria para fomentar una fuerza laboral más saludable, motivada y eficiente.

Una implementación gradual que ya muestra avances

El cronograma de la Ley 2101 de 2021 establece un proceso de reducción escalonado:

2023: de 48 a 47 horas semanales

2024: de 47 a 46 horas

2025: de 46 a 44 horas (etapa actual)

2026: reducción final a 42 horas semanales

Esto significa que el país se encuentra justo en la mitad de la transformación. Para 2026, Colombia tendrá una de las jornadas laborales más cortas de la región, un cambio que podría reconfigurar profundamente la dinámica empresarial, el mercado laboral y la competitividad productiva del país.

El Gobierno ha insistido en que la medida no pretende afectar la capacidad operativa de las empresas, sino incentivar procesos más eficientes, reorganizar cargas laborales y fomentar una cultura empresarial centrada en el bienestar del trabajador.

¿Cómo deben prepararse las empresas colombianas para este cambio?

La reducción de la jornada laboral implica que las compañías deben replantear su estructura organizacional. Entre los principales ajustes necesarios se encuentran:

1. Reorganización de turnos y horarios

Las empresas tendrán que diseñar nuevos modelos operativos, especialmente aquellas que trabajan con sistemas rotativos, plantas de producción continua, servicios hospitalarios o call centers.

2. Redistribución de cargas laborales

La idea no es que los trabajadores carguen con mayor presión para completar tareas en menos tiempo, sino que los equipos directivos adapten los procesos internos.

3. Adecuación de sistemas de control

Los sistemas biométricos, las planillas de horas, los software de gestión de tiempo y los registros manuales deberán actualizarse para reflejar la nueva normativa.

4. Capacitación para líderes y jefes de equipo

Los roles de supervisión deberán evolucionar hacia modelos que prioricen la eficiencia y el bienestar.

5. Evaluación de costos operativos

Aunque los salarios no cambian, algunas empresas podrían requerir más personal o ajustes en su estructura para cumplir con la jornada.

Supervisión y sanciones: el papel del Ministerio de Trabajo

Para asegurar que las empresas cumplan con la normativa sin vulnerar los derechos laborales, el Ministerio de Trabajo encabezará operativos de vigilancia y acompañamiento.

Las empresas que incumplan la reducción horaria o intenten compensarla con disminuciones salariales podrían enfrentar multas significativas, además de procesos administrativos y posibles demandas laborales.

El Gobierno ha enfatizado que esta reforma busca equilibrar las relaciones laborales, no generar conflictos. Por ello, recomienda que las compañías documenten cada ajuste, socialicen los cambios con sus empleados y mantengan canales internos claros para la resolución de dudas.

¿Qué establece exactamente la Ley 2101 de 2021?

La ley fue aprobada con el objetivo de otorgar más tiempo libre a los trabajadores, sin afectar su seguridad económica. Entre sus puntos más relevantes se destacan:

La reducción de 48 a 42 horas semanales, de forma progresiva.

No se modifican los recargos nocturnos, dominicales, festivos o las reglas para horas extra.

No aplica al sector público.

No afecta acuerdos especiales como jornada flexible , turnos 4x3 , trabajo compartido o esquemas de trabajo remoto .

La reducción no debe usarse como argumento para disminuir salarios o cambiar prestaciones sociales.

La norma reconoce que menos horas de trabajo no significan menor productividad. Por el contrario, estudios internacionales demuestran que el rendimiento mejora cuando los trabajadores tienen más descanso, mejor salud mental y mayor conciliación entre su vida laboral y personal.

La hora de almuerzo: un punto clave que no cambia

Una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores es si la reducción de la jornada afecta el tiempo destinado al almuerzo o descansos intermedios.

El Ministerio de Trabajo aclaró que la respuesta es no.

Los empleados conservarán un mínimo de una hora de almuerzo .

Este tiempo no se contabiliza dentro de las horas laborales , por lo que seguirá siendo un espacio adicional y no remunerado.

Tampoco se verá afectado por la reducción de la jornada.

Esto significa que, aunque la jornada sea ahora de 44 horas semanales, el tiempo de almuerzo continúa siendo independiente del cálculo laboral.

Cómo impactará la reducción de la jornada a largo plazo

Expertos laborales aseguran que esta reforma podría generar cambios estructurales en el mercado laboral colombiano:

1. Mayor bienestar y productividad

Trabajadores descansados tienden a cometer menos errores, ser más creativos y mejorar su desempeño general.

2. Potencial aumento de la formalidad

La reducción horaria podría incentivar a más personas a preferir empleos formales frente a la informalidad.

3. Atracción de talento internacional

Una jornada más corta vuelve al país más atractivo para trabajadores remotos o multinacionales.

4. Retos para pequeñas empresas

Las micro y pequeñas empresas podrían enfrentar mayores desafíos operativos en la reorganización de personal.

5. Cambios en la cultura empresarial

El país avanza hacia un modelo laboral que prioriza el equilibrio entre producción y bienestar humano.