Por qué no habrá venta de diarios el próximo viernes 7 de noviembre en Argentina

La fecha del 7 de noviembre fue elegida en conmemoración al nacimiento de Sánchez, considerado una figura emblemática del periodismo rioplatense.

En 1947, el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad de Buenos Aires (Sivendia) oficializó la celebración y estableció que ese día los trabajadores del gremio no presten servicios. Desde entonces, la medida se cumple cada año con la adhesión de las empresas editoras y distribuidoras.

Durante esa jornada, los diarios impresos no llegan a los kioscos, aunque los portales digitales de los principales medios continúan actualizándose con normalidad. La pausa en la distribución busca reconocer la labor de quienes, históricamente, cumplieron un rol esencial en la difusión de la información y en el contacto diario entre la prensa y los lectores.